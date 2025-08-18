Pepe Jeans conquista el armario masculino: las zapatillas que famosos como Jon Kortajarena eligen

No es casualidad que Pepe Jeans lleve décadas siendo una marca de referencia en el mundo de la moda. Sus diseños urbanos y atemporales han sabido conquistar tanto a los que buscan comodidad en su día a día como a quienes cuidan cada detalle de su estilo. Estas zapatillas de piel Pepe Jeans KentonCourt han sido vistas en los pies de modelos y actores como Jon Kortajarena, y ahora pueden ser tuyas con un descuento del 35%. Su precio habitual es de 75 €, pero hoy se quedan en 48,93 €, lo que supone un ahorro de más de 26 €.

Zapatillas versátiles para cualquier ocasión

Pepe Jeans Kenton Court Amazon Amazon



Lo que diferencia a este modelo de otros es su capacidad para adaptarse a distintos estilos. Su diseño en piel, con acabados en tonos sobrios y un aire minimalista, permite combinarlas tanto con unos vaqueros para un look casual de fin de semana como con un traje desenfadado en un evento más formal.

La suela blanca de goma aporta un contraste moderno y juvenil, mientras que el interior acolchado asegura la máxima comodidad incluso tras horas de uso. Además, al estar fabricadas en piel de calidad, estas zapatillas no solo resultan más duraderas, sino que también ganan carácter con el tiempo.

El detalle que convierte esta compra en un chollo



Aunque lo habitual es ver este tipo de zapatillas en tiendas por encima de los 70 €, ahora en Amazon se pueden conseguir por 48,93 €, gracias a un descuento del 35%. En la práctica, significa que te llevas un calzado de piel, de una marca con prestigio internacional, por menos de 50 euros. Un precio que las convierte en una opción muy competitiva frente a otras marcas del mismo segmento.

Además de ser una compra inteligente por su rebaja, también lo es por su diseño atemporal: son de esas zapatillas que no pasan de moda y que siempre encuentras cómo combinar.

Si buscas un calzado que combine elegancia, comodidad y un precio que ahora sí merece la pena, estas Pepe Jeans Kenton Court son la elección perfecta. Un básico que eleva cualquier look sin esfuerzo.

