Los 10 mejores chollos de hoy, domingo 17 de agosto, en Amazon: hasta un 73% de descuento en Nike, Levi's y más

Los domingos suelen ser para descansar, pero también se han convertido en uno de los mejores momentos para encontrar chollos online. Y es que Amazon vuelve a sorprender con descuentos que superan el 70 % en marcas como Nike, Levi’s o Columbia. La selección de hoy es de esas que combinan moda icónica, calzado deportivo y gadgets prácticos que mejoran el día a día sin vaciar el bolsillo. Si estabas pensando en darte un capricho o renovar básicos, aquí tienes lo más interesante que puedes comprar hoy con rebajas reales.

Nike Revolution 7, las zapatillas de running que también conquistan la calle

Nike Revolution 7 Amazon Amazon

Las Nike Revolution 7 son ese modelo que sirve tanto para salir a correr como para llevar con unos vaqueros cualquier día de la semana. Su amortiguación ligera y la suela flexible hacen que sean cómodas durante horas, mientras que su diseño minimalista las convierte en un comodín. En tienda rondan los 65 €, pero hoy bajan a 45 €, lo que supone un 30% de descuento y un ahorro de unos 20 euros.

Levi’s 501, los vaqueros que nunca pasan de moda

Levi’s 501 Amazon Amazon

El Levi’s 501 Original Fit es, probablemente, el vaquero más icónico de todos los tiempos. Su corte recto y su tejido duradero lo han convertido en referente desde hace décadas. Si sueles verlos en torno a los 90 €, hoy los puedes encontrar por 69,99 €, con un descuento del 22% que te permite ahorrarte unos 20 euros en una prenda que siempre vuelve a estar en tendencia.

Columbia Peakfreak Outdry, zapatillas todoterreno para montaña y ciudad

Columbia Peakfreak Outdry Amazon Amazon

Si buscas un calzado que sirva tanto para senderismo como para paseos largos, estas zapatillas Columbia son una apuesta segura. Incorporan tecnología OutDry impermeable y transpirable, además de una suela diseñada para dar agarre en todo tipo de terrenos. En tiendas especializadas suelen superar los 120 €, pero hoy en Amazon caen a 64,99 €, con un 50% de rebaja que significa un ahorro de más de 60 euros.

Reloj inteligente con llamadas y más de 130 modos deportivos

Reloj inteligente Amazon Amazon

Un smartwatch con pantalla de 1,43 pulgadas, resistencia IP68 y funciones como llamadas Bluetooth, pulsómetro, monitor de sueño y más de 130 modos deportivos. Su batería aguanta varios días y además permite controlar la música desde la muñeca. Su precio habitual estaba en 149 €, pero hoy baja hasta los 39,99 €, lo que supone un brutal 73% de descuento y más de 100 euros de ahorro en un gadget versátil.

Pepe Jeans Kenton MAX, las zapatillas blancas que combinan con todo

Pepe Jeans Zapatillas Amazon Amazon

Las zapatillas blancas son un básico que nunca falla, y este modelo de Pepe Jeans se ha ganado un hueco por su diseño limpio y elegante. Funcionan con vaqueros, chinos e incluso con looks semi-formales. Su precio suele estar en 65 €, pero hoy se quedan en 27,49 €, gracias a un descuento del 58% que supone ahorrarte casi 40 euros.

adidas VS Pace 2.0, el clásico urbano más accesible

adidas VS Pace 2.0 Amazon Amazon

Las adidas VS Pace 2.0 son de esas zapatillas que nunca pasan de moda: diseño retro, suela cómoda y las tres bandas de la marca como seña de identidad. Normalmente rondan los 55 €, pero hoy se quedan en 32,95 €, gracias a un descuento del 40 %, lo que significa ahorrarse más de 20 euros en un básico que se agota rápido.

Swarovski Sublima, joyería atemporal a mejor precio

Swarovski Sublima Amazon Amazon

Elegancia y sofisticación en una pieza pensada para destacar. La colección Sublima de Swarovski combina cristales tallados de precisión con un diseño atemporal que realza cualquier look. En joyerías físicas suele encontrarse en torno a los 140 €, pero en Amazon hoy baja considerablemente para que puedas llevarte una gran pieza.

Under Armour Charged Pursuit 3, zapatillas de running ligeras y cómodas

Under Armour Charged Pursuit 3 Amazon Amazon

Si buscas unas deportivas que respondan tanto en entrenamientos como en caminatas largas, estas Under Armour son una opción muy equilibrada. Gracias a su amortiguación UA Charged proporcionan comodidad en cada zancada. Su precio habitual ronda los 65 €, pero hoy están a 38,50 €, lo que supone un 41% de descuento y casi 27 euros de ahorro.

Einhell M-CASE, el kit de puntas imprescindible en bricolaje

Einhell M-CASE Amazon Amazon

Todo aficionado al bricolaje necesita un kit completo, y este de Einhell incluye 33 piezas en acero S2 de alta resistencia con un portapuntas de cambio rápido. El maletín compacto y con tapa transparente hace que sea fácil de organizar y transportar. Su precio habitual suele ser de 20 €, pero hoy baja a 15,57 €, con un 22% de rebaja que lo convierte en una compra práctica y duradera.

Tommy Jeans camiseta básica para hombre

Pepe Jeans Kenton MAX Amazon Amazon

Un básico de armario de algodón de calidad, con el logo discreto de Tommy Jeans que le da el toque justo para usar a diario. Su precio suele ser de 30 €, pero hoy cae un 20 %, quedando en 23,99 €. Una rebaja sencilla pero interesante en una marca que rara vez baja sus precios.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.