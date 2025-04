Proteína aislada o concentrada: cuál elegir y por qué importa

¿Concentrado de suero o proteína aislada de suero de leche? Muchos consumidores no se dan cuenta de la diferencia en la función del aislado de proteína de suero y el concentrado de suero, son proteínas ligeramente diferentes. Entonces, ¿qué es mejor para mis objetivos y el fortalecimiento de los músculos?. Vamos a estudiar las diferencias entre estos dos tipos de mezclas de proteína y ayudarte a tomar una decisión .

La mayor diferencia entre aislado de suero y concentrado de suero de leche es que el aislado de suero se somete a un método de tratamiento más exhaustivo. Entonces, ¿qué significa esto para el precio final, la capacidad de construcción muscular, calidad, etc.?

La proteína aislada de suero se somete a un mayor procesamiento que la proteína concentrada de suero es previsible que va a costar más dinero a la hora de fabricar este suplemento, lo que significa que el producto terminado tendrá un coste mayor que la proteína concentrada de suero.

La proteína aislada de suero costará en cualquier lugar entre un 15 y 40 % más que un concentrado de proteína de suero. Las marcas reconocidas como Isopure puede ser muy costosa para el consumidor medio que suele suplementarse con batidos de proteínas con regularidad.

Proporción de proteínas

Una de las mayores ventajas de tomar proteína aislada de suero frente un concentrado de suero es que todos los carbohidratos y las grasas han sido reducidos al mínimo aportando un porcentaje de proteína mucho mayor.

Algunas proteínas concentradas de suero tienen un porcentaje de proteína por debajo del 80 % normalmente un 70% o 72%, mientras que la proteína aislada de suero de primera calidad que utiliza aislados Isopure tiene un porcentaje de proteínas cercano al 100% por lo general entre un 92% y un 96%.

Si estás contando tus calorías y tu objetivo principal es la pérdida de grasa, la proteína aislada de suero es una de las mejores opciones para ayudarte en el proceso.

Uso ideal

La Proteína aislada de suero se absorbe muy rápidamente y ha sido despojada de la mayor parte de la lactosa por lo que es una proteína en polvo ideal para el consumo después del entrenamiento. El cuerpo será capaz de absorber las proteínas y aminoácidos muy rápidamente y sin nada de grasa.

El concentrado de proteína de suero es un suplemento de proteína ideal para reemplazar una comida. Es un poco más lenta en su digestión, contiene más carbohidratos y grasa por toma, pero aún la convierten en un gran suplemento post entrenamiento o para comenzar el día, también es la proteína favorita durante las fases de volumen muscular, junto la proteína de caseína.

Efecto de la lactosa

Si tienes intolerancia a la lactosa preferirás evitar el concentrado de suero de leche, ya que tiene una cantidad mayor de lactosa. La proteína aislada de suero tiene menor parte de lactosa debido a su procesamiento para favorecer su calidad final, por lo que será más fácil de digerir.

Comparativa de proteínas whey: aisladas y concentradas para cada necesidad

Si estás buscando una proteína whey para acompañar tus entrenamientos, aquí te presentamos cuatro opciones interesantes. Hay tanto aislados como concentrados, así que podrás elegir la que mejor se adapte a tus objetivos, ya sea ganar masa muscular, mejorar la recuperación o simplemente aumentar tu ingesta diaria de proteínas de forma cómoda.

HSN Aislado de Proteína de Suero

HSN Aislado de Proteína de Suero Amazon Amazon

Esta opción es perfecta si lo que buscas es una proteína pura y sin añadidos. Se trata de un aislado 100% whey filtrado por CFM, lo que garantiza una absorción rápida y una altísima concentración de proteína por dosis. Además, al no tener sabor ni edulcorantes, puedes combinarlo con tus propios ingredientes.

Apto para vegetarianos, sin gluten, sin soja y sin GMO. Es ideal para quienes quieren controlar lo que toman y evitar aditivos innecesarios. También es una excelente opción si estás en fase de definición o buscas una digestión más ligera.

Life Pro Whey

Life Pro Whey Amazon Amazon

Esta proteína concentrada destaca por su buena relación calidad-precio y un perfil equilibrado. Contiene un 78% de proteína procedente de concentrado de suero y está pensada para favorecer la protección muscular, el crecimiento y una mejor recuperación tras el ejercicio.

Con sabor Cookies y sin gluten, es una opción muy agradable para quienes buscan un suplemento eficaz pero también disfrutable. Es ideal si entrenas de forma regular y necesitas un aporte proteico que contribuya al mantenimiento y la ganancia de masa muscular, sin complicarte demasiado.

HSN Concentrado de Suero

HSN Concentrado de Suero Amazon Amazon

Si buscas una proteína concentrada en formato grande, esta es una de las opciones más competitivas. Sin sabor y sin añadidos, es ideal para mezclar con frutas, bebidas vegetales o en recetas fitness. Ofrece 67 servicios por envase, lo que la convierte en una compra muy rentable.

Aunque al ser concentrada tiene un poco más de lactosa y grasa que un aislado, sigue siendo una fuente de proteína de alta calidad. Es perfecta si estás en fase de volumen o simplemente necesitas un aporte extra diario sin gastar de más.

Premium Body Nutrition Whey Isolate

Premium Body Nutrition Whey Isolate Amazon Amazon

Este aislado es una opción ideal si no quieres renunciar al sabor pero te interesa una proteína de alta pureza. Con 33 porciones por envase, ofrece un buen equilibrio entre calidad, sabor y precio.

Su perfil bajo en grasa y carbohidratos lo hace perfecto para quienes cuidan su dieta y prefieren un batido ya listo para tomar, sin necesidad de añadir nada más. Es una alternativa muy práctica si entrenas con regularidad y buscas comodidad.

¿Cuál es el mejor momento para tomar un batido de proteína?

Proteína aislada o concentrada Google Google

Post-Entrenamiento

La proteína aislada de suero es un buen suplemento para la recuperación muscular después del entrenamiento. Se puede consumir un batido de proteína de suero 30 minutos después de una sesión de entrenamiento intenso.

La proteína aislada de suero es una fuente de proteína de digestión muy rápida y es ideal para consumir después del entrenamiento.

Al despertar

Incluir una toma de proteína aislada de suero, tras despertar del descanso prolongado nocturno es muy eficaz, puesto que es cuando nuestro cuerpo la necesita para pasar del estado de catabolismo al anabolismo y sentar las bases para el crecimiento muscular.

Es una de las mejores maneras de alimentar el cuerpo con una sabrosa fuente de proteínas y aminoácidos al despertar.

Tomar un batido de proteínas concentrado de suero de leche o aislado, inmediatamente después de despertar es una gran forma de aumentar el crecimiento muscular y ayudar a contrarrestar la degradación muscular.

Un batido de proteínas concentrado de suero con un puñado de almendras, te aportara los nutrientes idóneos para pasar la mañana.

Antes de dormir

Tomar un batido de proteínas antes de ir a dormir es otra manera eficaz de construir músculo y recuperarse más rápido.

Durante la noche, el cuerpo se encuentra varias horas sin aporte de alimentos, se recomienda el tomar un batido de proteínas antes de dormir con el fin de evitar que los músculos entren en un estado catabólico.

La proteína concentrada de suero y la caseína es muy recomendable en lugar de proteína aislada de suero antes de acostarse, ya que proporciona una liberación de nutrientes prolongada a los músculos durante la noche.

Si no dispones de proteína de caseína, una opción alternativa podría ser el concentrado de suero de leche y añadir leche a tu batido. Esto hace que la digestión de las proteínas se frene un poco, teniendo un efecto similar a la caseína.

Pre-entreno

Consumir un batido de proteína en este caso aislada antes de un entrenamiento suele ser muy efectivo, lo mejor es consumir un batido de proteínas 30-50 minutos antes de una sesión de entrenamiento.

Al consumir un batido de proteínas antes de hacer ejercicio estás alimentando el cuerpo de una rica fuente de aminoácidos preparándolo para una gran sesión de ejercicios intensos y pesados. También te ayuda a mantenerte lleno hasta que completes el entrenamiento.

¿Alguna vez has intentaste hacer ejercicio cuando te estás muriendo de hambre y no puedes dejar de pensar en la comida? Asegúrate de tomar un batido de proteínas para que esto no te suceda.

Conclusión

Si no eres intolerante a la lactosa y puedes darte el lujo de comprar un aislado de suero realmente recomendamos que lo incorpores a tu dieta por su calidad superior.

No es raro que los usuarios utilicen un concentrado de suero con un porcentaje de proteína de al menos un 80% para sustituir una comida, y el uso de una proteína aislada de suero para el consumo después del entrenamiento. Esta es una buena forma de combinar las dos en una dieta.

El concentrado de suero contiene unos pocos gramos adicionales de hidratos de carbono y grasas manteniéndonos llenos durante más tiempo,convirtiéndose en un delicioso sustituto de comida. En general la proteína aislada de suero nos vendrá mucho mejor en etapas de definición, mientras que el concentrado de suero nos servirá si estamos en una etapa de volumen en la que no nos importa que contenga una pequeña porción de azúcares (y así poder ahorrarnos algo de dinero).

