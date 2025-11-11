La Redmi Pad que pretende competir con el iPad Air y cuesta cuatro veces menos

Xiaomi lo ha vuelto a hacer. En pleno 11.11 de AliExpress, la Redmi Pad Pro (una de las tablets más esperadas del año) cae a 135,20€ con el código ESAE20, un precio que la convierte en una alternativa muy seria al iPad Air por una fracción de su coste. Con pantalla 2.5K de 12,1 pulgadas a 120 Hz, procesador Snapdragon 7s Gen 2, batería de 10.000 mAh y un acabado metálico impecable, esta tablet llega dispuesta a dominar la gama media-alta.

Una pantalla digna de una gama premium

Redmi Pad Pro AliExpress AliExpress

El salto visual es lo primero que se nota. La Redmi Pad Pro estrena un panel LCD de 12,1 pulgadas con resolución 2.5K y tasa de refresco AdaptiveSync de 120 Hz, lo que significa una fluidez y brillo que rivalizan con tablets mucho más caras.

Además, cuenta con certificación TÜV Rheinland triple, que protege la vista en sesiones prolongadas y ajusta el brillo automáticamente según el entorno. Perfecta para ver series, leer, estudiar o trabajar durante horas sin fatiga visual.

En su interior, el Snapdragon 7s Gen 2 ofrece un rendimiento sobresaliente para su rango de precio: abre aplicaciones al instante, mueve juegos exigentes y permite multitarea sin esfuerzo, incluso con apps pesadas como Photoshop o Notion abiertas a la vez.

La batería de 10.000 mAh es otro de sus grandes argumentos. Xiaomi promete hasta dos días de uso intensivo o más de un mes en espera, ideal para quienes buscan una tablet que acompañe sin depender del enchufe.

Con sus cuatro altavoces estéreo con Dolby Atmos, la Redmi Pad Pro convierte cualquier espacio en un pequeño cine personal. Y al estar basada en HyperOS, se integra perfectamente con otros dispositivos de Xiaomi: puedes arrastrar archivos desde tu móvil, compartir la pantalla o usarla como monitor extendido del portátil.

Aunque no incluye cargador (por normativa europea), es compatible con los modelos estándar de Xiaomi, por lo que si ya tienes uno, podrás aprovecharlo sin problema.

La tablet que demuestra que no necesitas gastar 600€

La Redmi Pad Pro ofrece pantalla premium, gran rendimiento y diseño metálico, todo en un producto que cuesta menos de 150€. En otras palabras, es la tablet ideal para quienes buscan potencia, estilo y autonomía sin pagar el precio de un iPad Air.

Si querías renovar tu tablet, el 11.11 de AliExpress es el momento de hacerlo: no volverá a estar tan barata.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.