No solo mide tu pulso, también corrige tu postura al correr: el revolucionario Xiaomi Watch S4 que marca un antes y un después

En un mercado saturado de relojes inteligentes, Xiaomi ha logrado diferenciarse con un dispositivo que no se limita a contar pasos o medir el pulso. El Xiaomi Watch S4 incorpora funciones únicas como el reconocimiento de postura al correr, algo que hasta ahora estaba reservado a dispositivos mucho más caros de marcas como Garmin. Y lo mejor es que hoy está disponible en Amazon con un 33% de descuento, convirtiéndose en una de las compras más interesantes para quienes buscan cuidar su salud, mejorar su rendimiento deportivo y lucir un smartwatch con diseño premium.

Una pantalla AMOLED brillante y un diseño premium

Xiaomi Watch S4 Amazon Amazon

El Xiaomi Watch S4 sorprende con una pantalla AMOLED circular de 1,43 pulgadas y resolución 466 x 466 píxeles, capaz de mostrar imágenes nítidas y colores vibrantes. Su brillo máximo de 2200 nits garantiza visibilidad incluso bajo el sol directo, lo que lo convierte en un aliado perfecto tanto en exteriores como en interiores.

El diseño no se queda atrás: con marco de aleación de aluminio de alta calidad y tecnología PVD, el reloj combina resistencia y elegancia. Además, el bisel de cambio rápido 2.0 permite personalizar su aspecto en segundos, adaptándolo a diferentes estilos o situaciones.

Salud y deporte como nunca antes

Lo que realmente distingue al Xiaomi Watch S4 es su capacidad de ir más allá de lo básico. Incluye un, que monitoriza de manera constante el pulso, el oxígeno en sangre y la calidad del sueño. También añade entrenamientos de respiración y funciones de bienestar que ayudan a mantener un estilo de vida saludable.

Pero lo más revolucionario está en el deporte: es el primer smartwatch capaz de reconocer la postura al correr, ofreciendo datos para mejorar la técnica y prevenir lesiones. Para los amantes del esquí, incorpora además detección de caídas, un plus de seguridad en deportes de invierno.

El Xiaomi Watch S4 no solo destaca por su tecnología, sino también por su precio. Su valor original era de 159 €, pero ahora se encuentra rebajado a solo 106,61 €, lo que supone un 33% de descuento y un ahorro directo de 52,39 €. Un smartwatch que compite con modelos de gama alta por menos de la mitad de lo que cuestan.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.