Tres relojes de hombre con estilo propio por menos de 90 euros: Tommy Hilfiger, Invicta y Casio bajan de precio

Hay quien dice que un reloj no es para mirar la hora, sino para contar algo de quien lo lleva. Y algo hay de cierto: un buen reloj no tiene que ser caro, pero sí debe tener personalidad, precisión y diseño. Hoy, Amazon ofrece tres opciones muy diferentes entre sí —urbano, deportivo y clásico— que demuestran que se puede lucir estilo sin derrochar.

Desde un Tommy Hilfiger multifunción de estética moderna hasta el Casio vintage que sigue marcando tendencia, estas tres piezas tienen algo en común: funcionan, combinan y duran.

Tommy Hilfiger Multifuncional — el reloj urbano con alma de sport

El Tommy Hilfiger Multifuncional es una de esas piezas que lo mismo se lleva con camisa que con sudadera. Su diseño combina caja de acero inoxidable, correa de silicona o cuero (según el modelo) y una esfera con subesferas para día y fecha, que aportan funcionalidad sin sobrecargar el diseño. Además, es resistente al agua hasta 5 ATM, lo que lo hace perfecto para el día a día.

Con un 34% de descuento, su precio se queda en 88,99 €: una oportunidad para quienes buscan un reloj moderno, versátil y con el sello de una marca icónica del estilo americano.

Invicta Pro Diver — elegancia clásica con espíritu de aventura

El Invicta Pro Diver lleva décadas siendo el reloj favorito de quienes quieren el aspecto de un reloj de buceo profesional sin gastar una fortuna. Fabricado en acero inoxidable, con una caja de 37 mm y un movimiento de cuarzo preciso, combina sobriedad, resistencia y un aire atemporal. Su diseño inspirado en los relojes de submarinismo de los 70 lo hace ideal tanto para el trabajo como para escapadas o eventos más informales.

Hoy tiene un 50% de descuento, quedando en 44,90 €. Pocas marcas ofrecen tanta presencia y calidad en este rango de precio.

Casio A158WA — el reloj digital que nunca pasa de moda

El Casio A158WA es un icono. Su estética retro, su estructura de acero inoxidable y su pantalla digital con luz LED lo convirtieron en el reloj más reconocible de los 80… y sigue siéndolo. Ligero, funcional y prácticamente indestructible, mantiene su encanto con alarma, cronómetro y resistencia al agua. Ideal para el día a día o como guiño nostálgico en un look contemporáneo.

Por 35,00 €, es un pedazo de historia de la relojería accesible, el tipo de accesorio que demuestra que el estilo verdadero no necesita lujo.

