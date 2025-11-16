Ocurrió lo que todo el mundo esperaba: este es el destino de una de las obras más imposibles de Arabia Saudí

Se suele pensar que con dinero todo es posible, más aun si cuentas con ingentes cantidades de este como es el caso de Arabia Saudí. En los últimos años, el país de Oriente Medio ha mostrado su gran poderío económico a través de grandes proyectos que abarcaban diferentes índoles como el deporte, la construcción o la arquitectura. Entre sus planes futuro más ambiciosos se encontraba el faraónico proyecto de The Linedentro de la megaciudad futurista que buscaba convertirse en un símbolo de poderío e innovación con el que demostrar al mundo las capacidades del país.

Este proyecto se remonta a 2017, cuando tras ser nombrado príncipe heredero de la familia saudí, Mohammed bin Salman anunció un enorme poryecto de construcción para una ciudad lineal futurista llamada Neom. En el epicentro de esta megaconstrucción se encontraba The Line un rascacielos de 170 kilómetros de largo con fachada de espejo. Según nuevos testimonios de antiguos responsables del proyecto aseguran que The Line, tal y como había sido planeada para ser concebida, ya nunca se llevará a cabo. Culpan al propio Salman, el cual ha sufrido constantes cambios de opinión y a sus asesores, que no se atrevían a comentarle que el proyecto era un auténtico delirio.

The Line fue pensada para ser la columna vertebral de Neom, que fue proyectada con un coste de desarrollo ubranístico cercano a los 500.000 millones de dólares. Se esperaba que la ciudad fuese cero emisiones, sin coches, encerrada entre dos muros paralelos de 170 kilómetros de largo, 500 metros de altura y 200 metros de ancho y con una capacidad para albergar a nueve millones de personas. Tal magnitud hubiese provocado que esta megalopolis fuese vista incluso desde el espacio.

Un proyecto utópico que parece estar abocado al fracaso

Tal y como informa el Financial Times en un extenso reportaje, la ciencia ficción se ha dado de bruces con la realidad. Gran parte de la construcción ha tenido que detenerse en seco y los inversores se resisten a continuar aportando capital tras los desorbitados costes de producción relacionados con la inflación , lo que ha provocado que el futuro de The Line este pendiente de un hilo. Todo ello sin mencionar la gran cantidad de obreros que han perdido la vida mientras trabajaban en el proyecto, lo que ha generado una gran consternación en los observadores internacionales.

Pese a que hay partes del proyecto avanzadas como extensas excavaciones y la construcción de un ferrocarril que conectaría la megalopolis con un aeropuerto cercano, la obra acumula un importante retraso. El tamaño final de la ciudad también ha sufrido cambios significativos, pasando de 20 módulos a únicamente tres, lo que reducirá su aforo considerablemente si el proyecto termina llevándose a cabo, según señaló el Financial Times. Todos estos cambios y retrasos han dificultado la confianza y la presentación del proyecto a los múltiples inversores. Incluso se llegó a plantear la idea de únicamente reducir los módulos a siete, algo que finalmente no ha sido posible.

"Cuando bajó de siete, se hizo cada vez más difícil venderlo como inversión", dijo un gerente senior de construcción al Financial Times. "Creo que ha muerto… simplemente no es una inversión viable". A pesar del fuerte respaldo de familias saudíes adineradas, el gobierno aún esperaba atraer capital externo para construir The Line. Pero ahora que los inversores extranjeros se están retirando, los directivos dudan que el proyecto llegue a realizarse.

A pesar de las numerosas preguntas difíciles de responder, el proyecto sigue técnicamente en pie. Incluso el edificio colgante de 30 pisos que pretenden hacer dentro de la ciudad y que según los expertos no tiene sentido, sigue en los planos. Un comunicado de prensa de noviembre de 2024 afirma que el proyecto "continúa avanzando a toda velocidad, desde la idea inicial hasta la realidad". Sin embargo, una fuente informó al FT que la mayor parte del trabajo en The Line "se había detenido", a excepción de la construcción de algunos edificios alrededor de un puerto deportivo proyectado.