Viaja mejor sin gastar más: 3 gadgets esenciales por menos de 15 euros que te sacan de mil apuros

Viajar no solo consiste en llegar al destino, sino en hacerlo sin sobresaltos, sin sobrepeso en la maleta y sin tortícolis en el avión. Por suerte, hay accesorios sencillos que hacen la diferencia y que, además, no requieren gran inversión. Hoy Amazon ofrece varias opciones por menos de 15 euros, ideales para quienes quieren viajar ligeros, cómodos y organizados.

GRIFEMA GA2006 — báscula de maletas portátil para evitar sustos en el aeropuerto

La báscula digital GRIFEMA GA2006 es ese pequeño gadget que te ahorra disgustos (y facturaciones de última hora). Con un peso de solo 7,99 €, permite pesar maletas de hasta 50 kg con una precisión sorprendente gracias a su pantalla LCD retroiluminada. Compacta, resistente y con cinta de sujeción de acero, cabe en cualquier bolsillo o neceser. Su diseño ergonómico y su sistema de apagado automático la hacen práctica incluso para quienes viajan con frecuencia.

Un básico indispensable para evitar el clásico “su maleta excede el límite de peso” en el mostrador del aeropuerto.

Amazon Basics Almohada viscoelástica semicircular — comodidad total en trayectos largos

La almohada de cuello Amazon Basics está diseñada para quienes no quieren renunciar al descanso en vuelos, trenes o viajes en coche. Fabricada en espuma viscoelástica de alta densidad, se adapta al contorno del cuello, reduciendo la tensión y mejorando la postura durante el viaje. Su funda extraíble y lavable facilita el mantenimiento, y su forma semicircular ofrece soporte lateral y frontal, algo que las típicas almohadas inflables no consiguen.

Por 12,59 €, es una inversión mínima que puede transformar un vuelo incómodo en unas horas de descanso real. Ideal para viajeros frecuentes o escapadas de fin de semana.

Botella térmica de acero inoxidable — hidrátate sin gastar ni generar residuos

Entre los trucos más útiles para viajeros está este: llevar una botella vacía y llenarla en las fuentes del aeropuerto tras el control de seguridad. Esta botella térmica de acero inoxidable de 750 ml es perfecta para eso. Con doble pared aislante y tecnología de vacío, mantiene las bebidas frías hasta 16 horas y calientes hasta 10 horas, evitando condensación y fugas. Su precio actual es de 11,99 € (20 % de descuento), y su diseño ligero y resistente la convierte en una alternativa sostenible a las botellas de plástico.

Ideal para vuelos, excursiones o simplemente para tener agua siempre a mano durante el viaje.

