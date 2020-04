Investigan la embestida de un autobús de la EMT a un vehículo particular

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia investiga la embestida por parte de uno de sus autobús urbanos a un vehículo privado que había realizado “una parada ilícita” en el carril bus. Así lo han confirmado a EFE fuentes de la EMT, que aseguran que el incidente se produjo este lunes en la calle de San Vicente de Valencia, y que se ha abierto una investigación para saber exactamente lo ocurrido.

Según puede verse en un vídeo publicado por varios medios de comunicación, un autobús de la EMT embiste varias veces a un turismo estacionado en el carril bus, cuyo conductor se había bajado del vehículo y estaba hablando con el conductor del autobús.

Según explican algunos de los presentes, el conductor del vehículo le dijo al del autobús que estaba esperando a su mujer en el carril bus mientras esta compraba mandarinas. "No te quito el coche porque no me da la gana. Y si tienes huevos me das”.