Casi 12.700 valencianos no han podido pagar el recibo del IBI

El portavoz de Ciudadanos(Cs) en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha denunciado que el afán recaudatorio de Ribó en plena pandemia ha provocado que 12.654 valencianos devuelvan el recibo del IBI que se cargó en sus cuentas el pasado 30 de abril. “Ribó ha creado problemas a decenas de miles de valencianos al enviar la remesa de recibos del IBI pese a anunciar que se alargaba el plazo para pagarlas”, ha explicado Giner.

“Hay más de medio millón de valencianos que hemos pagado el recibo del IBI el 30 de abril. El alcalde ha cobrado 147.123.714,40 euros a los valencianos en vez de dejarnos respirar durante la crisis del COVID-19. Ribó ha vuelto a demostrar su desafección con los ciudadanos”, ha censurado Giner.

El portavoz de Cs ha puntualizado que, además, “al Ayuntamiento no le hacía falta que los ciudadanos pagaran sus impuestos el 30 de abril”. “Intuíamos que no le hacía falta cobrar inmediatamente el IBI y lo hemos demostrado con preguntas por escrito. La liquidez el Ayuntamiento el 29 de abril, el día de antes de mandar a cobrar los recibos del IBI, era de 23.747.629,71 euros mientras que el 13 de mayo, después de cobrar los recibos, era de 178.954.777,35 euros”, ha detallado el portavoz naranja, quien ha añadido: “Aún sin cobrar el IBI, el Ayuntamiento habría incrementado su liquidez por lo que la decisión de mandar los recibos sólo ha servido para que autónomos y familias adelanten a Ribó un dinero que no le hace falta y que no está ayudando a los valencianos”.