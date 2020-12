Los políticos se descaran y suben el sueldo

No entiendo a los políticos. No entiendo la falta de sensibilidad con la sociedad, la ausencia de solidaridad con los ciudadanos. No entiendo que decidan subirse los sueldos –el Gobierno central y el Consell- con la que están sufriendo miles de valencianos y cientos de miles de españoles, que ven cómo la pandemia destroza sus negocios, su vida, cómo aumenta el número de parado.

Sé perfectamente que el dos por cien de 70.000 euros no es incremento sustancial como para desequilibrar las arcas públicas, pero los cien euros mensuales de subida no compensan la mala imagen hacia quienes ven ennegrecido su horizonte económico y profesional. Tampoco para los innumerables trabajadores que, por la pandemia, se han visto obligados a una rebaja salarial. Son muchos. Verse expuestos a la crítica y al desprestigio, y al deber de dar explicaciones era innecesario. Para tener que descararse, podían haber abusado mucho más de nosotros.

No seré yo quien se erija en juez de si los políticos cobran mucho o poco. Sí que lo saben al dedicarse a la política, al igual que no es justificación que una soldada considerada exigua facilita la corrupción. Se corrompen los corruptos, como roban los ladrones. No por ser ricos o pobres.

Mi amigo Rogelio comentaba ayer lo bien que quedarían renunciando al aumento considerando la penuria generalizada de los contribuyentes, y más sabiendo que, para su bien, nos aumentan los impuestos. Así es la vida.