El alcalde de Compromís de Catarroja (Valencia) acusa de la policía local de imponerle denuncias falsas, “es una campaña de acoso”

Una segunda denuncia por supuestamente incumplir las medidas anticovid ha vuelto a enfrentar al alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, que ha denunciado una campaña de “acoso y derribo”, con el sindicato policial SPPLB, que ha defendido la profesionalidad y el compromiso de los agentes de la localidad.

Compromís Catarroja ha denunciado “el acoso a que determinados delegados sindicales de la Policía están sometiendo al alcalde, Jesús Monzó, a su marido y a su hijo, una persecución intolerable y gratuita que tuvo un nuevo capítulo con el alzamiento de una denuncia basada en hechos falsos” sobre un supuesto incumplimiento de la normativa sobre las reuniones de más de dos personas no convivientes.

A principios de febrero, el alcalde ya fue denunciado por participar en una fiesta de cumpleaños.

Según difundió Compromís en un comunicado, durante la tarde del viernes el alcalde estaba visitando la obra de su nueva casa junto a su marido y su hijo. En la calle se encontraron con una vecina con quien hablaron durante unos minutos y, después de despedirse de ella, Monzó y su familia entraron en su nueva casa.

La versión de la policía, según recoge Las Provincias, es que entraron en casa de la vecina y así lo pudo ver uno de los agentes.

En declaraciones a Efe, Monzó ha explicado que como cualquier ciudadano puede “cometer errores” y pide “disculpas” pero ha asegurado que esa sanción debe llevar su tramitación y es del ámbito privado por lo que no se puede filtrar “de manera interesada”, ya que ello supone una “vulneración” de su honor y su intimidad.

El Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) ha criticado las “graves acusaciones” de Monzó, a quien ha acusado de “mezclar una vez más su incumplimiento de las normas para evitar la covid-19 con temas laborales y sindicales que nada tienen que ver con su segunda denuncia por parte de la Policía Local”.

Monzó ha sostenido que los problemas laborales que puedan tener los policías, “que se están negociando desde hace tiempo, se han de resolver en el ámbito laboral”. “Son hechos constatados que no se me trata como un ciudadano cualquiera porque no puede ser que un acta de un alcalde se filtre de manera interesada”.

”Denuncio la desproporción y que no se ha cumplido el sigilo profesional porque a cualquier ciudadano cuando se levanta un acta es una cuestión privada y no se puede filtrar y no todo vale para conseguir objetivos”, ha añadido y ha dicho que “no es lógico que de 35 sanciones el último mes, dos sean contra el alcalde”.

Ha resaltado que siempre “ha tendido la mano” para resolver el conflicto laboral en el cuerpo policial municipal pero ha considerado que “para conseguir objetivos laborales no se pueden cebar” en su persona. El alcalde ha precisado: “no es toda la policía, es una pequeña parte”. También ha explicado que la sanción aún no se le ha notificado y tendrá que seguir su tramitación y presentar sus recursos y alegaciones cuando corresponda.

”Se me trata como si hubiera cometido un delito y es una sanción administrativa leve que cualquier ciudadano por equivocación puede cometer”, ha afirmado. “Se han dicho muchas mentiras” respecto a las circunstancias en las que supuestamente ha infringido la normativa anticovid, ha destacado.

Ha considerado que está viviendo una campaña de “acoso y derribo” contra su persona, “no por la gestión política sino en el ámbito privado”, y ha insistido en que es “una manera” de presionarle en la negociación laboral porque “no es en sí el incumplimiento sino las cosas que se han dicho que no son ciertas”.

”La Policía es un ente honorable y este sindicato no representa a todos”, ha dicho y ha sostenido que “se ha constatado que su trabajo no está bien hecho”.

Desde el sindicato han recordado que Monzó ha manifestado a un diario local que “se siente vigilado y que no puede aguantar la presión” y que el SPPLB, “está muy vinculado a la derecha y no es el sindicato mayoritario”.

El sindicato, indignado

”No da ni una, el SPPLB no está vinculado a ningún partido (revise sus estatutos) o mire la hemeroteca del Ayuntamiento cuando gobernaba el PP y valore la acción sindical de esta organización. Además es mayoritario en su municipio. Tiene representación tanto en personal funcionario como laboral”.

Han reproducido que el alcalde ve en el SPPLB un “lobby, un grupo de presión” y que les “tiene acojonados a todos” o que afirma que “el jefe de Policía está de baja por la presión que recibe de los agentes”, que estos “realizan concentraciones contra su gestión” y que la única solución es “convocar concursos y que entre sangre nueva”.

El SPPLB ha defendido que “no es cierto” que los policías realizan las actas de denuncia y las filtran a los medios de comunicación: “Eso es sigilo profesional y su Policía no lo hace. Ha sido usted quien en menos de 24 horas ha publicado los hechos en un medio de comunicación, no la Policía Local”.

El SPPLB ya ha puesto a disposición de sus servicios jurídicos las declaraciones de Monzó para proceder a su denuncia por manifestar que la Policía “le coacciona, le persigue, comete falsedad y rompe el sigilo profesional”.