La Conselleria que dirige Mónica Oltra ofrece una vivienda a la víctima de su exmarido

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha informado hoy que la Conselleria de Oltra ha ofrecido una vivienda a la víctima de su exmarido “un día antes de comparecer en les Corts” para dar explicaciones.

Luis Eduardo Ramírez está condenado a cinco años por abusar de una chica que vivía en el centro de menores en el que trabajaba. “Es mucha casualidad que a 48 horas de comparecer en les Corts se le ofrezca una vivienda cuando desde el verano pasado es mayor de edad. No queremos pensar que tenga nada que ver ni que sea un modo de intentar hacerla callar por segunda vez. Ya lo intentó por primera vez con todo su aparato político cuando la primera sentencia y ahora no queremos pensar que se trate de un intento de acallar por segunda vez a la víctima”.

La chica, que ahora tiene 18 años, está embarazada, y ha reclamado a través de varios medios de comunicación que se encuentra en situación de desamparo. También ha contado que nadie creyó en su denuncias y que se escapaba del centro porque no quería ver a su abusador.

Tal y como informó LA RAZÓN, la comparecencia, que es a petición propia, se une a la que han cursado todos los grupos de la oposición, si bien, Ciudadanos ha dicho que hubiera preferido una comisión de investigación.

Entre otras cuestiones, la consellera deberá explicar por qué no se apartó a dicho educador desde el primer momento de su trabajo en el centro, y por qué no se fue más diligente a la hora de denunciar los abusos que fueron desvelados por la Policía.

La ausencia de Puig

Bastidas ha criticado en su comparecencia al finalizar la Junta de Síndics que “Puig se niegue a comparecer en el próximo pleno alegando un problema de agenda y negándose a adelantarlo al miércoles”.

En ese pleno se debatirá la proposición sobre los criterios para otorgar subvenciones, que tiene mucho que ver con la comisión de investigación sobre las ayudas al valenciano.

Bastidas ha señalado que “nos ha llamado la atención que Puig no comparezca en el próximo pleno por un problema de agenda. Si el jueves no puede se podría haber adelantado al miércoles. No han querido tomar en consideración otra propuesta para que pueda asistir a la sesión de control como es su obligación política y comparezca ante los valencianos. Durante abril solo habrá comparecido en una ocasión. Esa huida de Puig en no querer comparecer puede ser para esquivar los temas sobre los criterios éticos para conceder subvenciones y la relación que tienen las empresas de sus hermanos con las ayudas al valenciano”.

La portavoz de Vox en Les Corts, Ana Vega, ha sostenido que la no comparecencia de Puig en la sesión de control de la semana que viene por “motivos de agenda”, vulnera sus derechos a hacer un seguimiento del gobierno y ha asegurado que han propuesto que comparezca el miércoles o el jueves por la tarde.

Por su parte, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha explicado que Puig no comparecerá porque tiene que presidir un acto en el que participa la Casa Real y ha defendido que no era necesario cambiar el orden del pleno para adelantar su comparecencia porque el jefe del Consell se someterá este jueves a la sesión de control y también en el primer pleno del mes de mayo.

Ha insistido en que su ausencia solo puede estar relacionada con el acto al que debe acudir con el el rey Felipe VI y ha negado que tenga relación con que se debata sobre las ayudas recibidas por las empresas en las que participan sus hermanos.