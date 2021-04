Oltra comparecerá la semana próxima en Les Corts para dar explicaciones sobre la sentencia a su exmarido

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, comparecerá ante el Parlamento el miércoles de la semana próxima para dar explicaciones sobre la sentencia que condena a un trabajador de un centro de menores, exmarido de la consellera, por abusar sexualmente de una menor. La comparecencia, que es a petición propia, se une a la que han cursado todos los grupos de la oposición, si bien, Ciudadanos ha dicho que hubiera preferido una comisión de investigación.

Oltra comparecerá a primera hora del miércoles de la próxima semana tras la toma de posesión de la diputada de Ciudadanos que sustituye a Toni Cantó. La consellera deberá explicar por qué no se apartó a dicho educador desde el primer momento de su trabajo en el centro, y por qué no se fue más diligente a la hora de denunciar los abusos que fueron “desvelados” por la Policía.

Los grupos del Botànic han calificado de valiente la postura de la consellera por pedir la comparecencia “motu proprio” pero no han valorado la sentencia que condena al educador y da un varapalo a la Conselleria “porque no la he leído”.

La síndica de Podemos, Pilar Lima, ha defendido a capa y espada a Oltra, más incluso que el síndico de Compromís, y ha dicho que hay una campaña “de acoso y derribo aprovechando una situación personal cercana para atacar políticamente a la vicepresidenta del Consell. nos entristece que el bloque de la derecha lo utilice como arma política ante ella”. A continuación, ha añadido que “hasta ahora siempre ha explicado las cosas con máxima transparencia y la escucharemos” y ha concluido que “vamos a estar siempre con la víctima”.

Al respecto, Manolo Mata, del PSPV, ha dicho que “las cosas han cambiado mucho desde que ocurrieron los hechos” y que “alguien quiere hacer un aprovechamiento político de algunos mecanismo que pudieron no funcionar pero que ya han cambiado”. Mata ha dicho que “es muy duro para Oltra enfrentarse a una caso como este”, pero que siempre ha dado muestras de su lucha contra este tipo de abusos, y le ha mostrado todo su apoyo personal y político.

Por su parte, su compañero de partido, Fran Ferri ha señalado que “la comparecencia de Oltra es a petición propia. Delante de un caso con impacto y polémica, esta bien que lo haga en pleno, motu propio” y ha añadido que no podía opinar sobre la sentencia porque “no me he leído la sentencia, solo lo que ha publicado los medios”.

Por otra parte, la Junta de Síndics ha ordenado el pleno de la semana que viene, no solo en cuanto a la comparecencia de la vicepresidenta. Además, este pleno tendrá un 65 por ciento de aforo en el hemiciclo, lo cual supone un incremento causado por los datos favorables de la pandemia. También las comisiones aumentan su presencialidad y volverán a ser en las salas de comisiones del parlamento.

El grupo Vox presentará una proposición no de ley (PNL) sobre el estrés post traumático de los funcionarios de sanidad, mientras que el PP pedirá una modificación de los fondos covid. Ciudadanos pedirá en su PNL la estabilidad de los interinos. Podemos pedirá la liberalización de las patentes de las vacunas y Compromís, que el Estado mande fondos covid para la tercera ola. El PSPV hará hincapié en la vigencia del pacto antitransfuguismo después de diversos casos como el de Moraira, Torremanzanas o Agres, todos ellos en Alicante.

Por otra parte, se ha aceptado la petición de Compromís de ampliar el plazo para la presentación de enmiendas a la Ley Electoral Valenciana, para poder incluir la aportación de los agentes sociales. En este punto, el PP ha alegado que en la situación actual, no era esta ley la que importaba a los ciudadanos y que los parlamentarios se deberían centrar en paliar los efectos de la crisis por la pandemia.

Por último, Les Corts otorgarán el próximo 25 de Abril sus premios que este año recaerán en Fisabio y en las Fiscalías de Delitos de Odio de la Comunitat Valenciana.