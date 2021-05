Oltra sobre el escrache con Irene Montero: “Fue acoso y fue una falta de respeto a las mujeres maltratadas”

La protesta que el pasado lunes protagonizaron miembros del Frente Obrero cuando llegó acompañada de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a visitar un Centro Mujer 24 Horas fue “acoso” y no “un escrache”, un acto que se sitúa “fuera de la dialéctica democrática”, así lo ha defendido la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

Ha criticado que fue una falta “tremenda” de respeto hacia el sufrimiento y las dificultades de las mujeres en situación de violencia de género, porque por esa puerta pasan a diario mujeres que están sufriendo “el terrorismo machista”.

Ha insistido en que no hay que “perturbar” la tranquilidad ni la seguridad en la entrada y salida de un centro donde se trabaja en el asesoramiento y la ayuda a mujeres que intentan superar el “infierno” de ser maltratadas física, psicológica o económicamente por sus parejas o exparejas, y hacerlo es una muestra de “desprecio” hacia ellas y su recuperación.

Oltra ha destacado que fue un acoso y no un escrache, porque este segundo tiene un contenido político y está motivado por que la gente que está en las instituciones no atiende las reivindicaciones que puede tener un colectivo, pero con éste se reunió el 23 de febrero, atendió sus peticiones y les comunicó que si necesitaban volver a reunirse lo pidieran.

Este acoso “por quien más me hace sufrir no es por mí, sino por la mujeres que ese día tuvieron que esperarse para poder salir”, con el fin de mantener su anonimato y no aparecer ante las cámaras para que su maltratador “la pueda encontrar, agredir o asesinar”, ha finalizado.

La protesta

Miembros del Frente Obrero increparon el lunes a la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, mientras esperaba la llegada de la ministra de Igualdad, Irene Montero, para visitar el Centro Mujer 24 horas. Los jóvenes, que ocupan un edificio de la Generalitat situado en el número 80 de la calle de Colón de València, han acusado a Oltra de haberles denunciado por la vía penal para que abandonen el inmueble donde ofrecen ayuda a varias familias.

Durante la protesta, que duró hasta la llegada de la ministra e incluso cuando ambas entraron en el centro, se gritaron frases como “fuera vendeobreros de vuestro barrio”, “no tenéis vergüenza” y “las mujeres no reciben ayudas”.