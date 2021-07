Bernabé Cano: “Me vacuné porque sobraban dosis y ejerzo como médico en el equipo de fútbol de La Nucía”

El alcalde de La Nucía (Alicante), Bernabé Cano, del PP, ha declarado este miércoles como investigado ante la juez por su presunta vacunación irregular contra la covid-19, y su defensa ha alegado que se vacunó porque ejercía como médico del equipo de fútbol local y sobraban dosis.

Cano, que es también diputado provincial, ha declarado durante algo más de una hora en el Juzgado de Instrucción número 2 de Villajoyosa (Alicante), aunque a la salida de la sede judicial no ha querido responder a las preguntas de los medios de comunicación.

Sí lo ha hecho su abogado, Agustín Rivera, quien ha recalcado que su cliente se vacunó porque ejercía como médico del equipo de fútbol de La Nucía, porque sobraban dosis y porque había sido autorizado por Sanidad Pública.

Esa versión coincide, según ha sostenido este letrado, con la realizada como testigo por la directora de la residencia geriátrica de La Nucía -donde se vacunó el pasado 6 de enero el alcalde-, que tiene un convenio con el Ayuntamiento de esa localidad.

Esta afirmación, sin embargo, es contradictoria con lo manifestado ante la juez por la responsable de vacunación de Sanidad Pública, quien declaró que ella no había autorizado la vacuna de Cano.

El abogado del alcalde de La Nucía ha asegurado que aportará pruebas gráficas y grabaciones “en las que se demuestra que allí se encontraba la responsable de Sanidad Pública tomando nota y que Bernabé Cano ejerce de médico con consulta en el Estadio Olímpico”. El letrado ha reclamado “respeto” hacia la juez instructora y los testigos presenciales, aunque ha precisado que lo declarado tanto por el médico como por la directora de la residencia geriátrica es “opuesto” a lo relatado ante el juez por la responsable de Sanidad Pública.

Rivera ha afirmado que dispone de abundante material gráfico de aquel día “porque fue un acontecimiento en La Nucía al tratarse de la primera vacuna” y ha rechazado la versión de que Cano acudió a la residencia por capricho, “porque hay un convenio entre el Ayuntamiento y la residencia que también aportaremos”.

El letrado ha opinado que, con la declaración del alcalde, la de los guardias civiles, el concejal de Sanidad, la directora de la residencia y la del médico, “la causa se hubiera archivado”. Además, ha expresado su “cautela y respeto a la instrucción”, pero ha recalcado varias veces que la responsable de Sanidad Pública “estaba allí presente y era la máxima autoridad de lo que allí pasaba”.

Con respecto a los protocolos existentes en aquel momento, el abogado del alcalde de La Nucía ha insistido en que “lo único que se había dicho es que no se tirasen las dosis”. En cuanto a si Cano ha recibido la segunda dosis de la vacuna, el letrado no ha querido precisar si lo había hecho, aunque ha matizado que cuando se lo autorizaron ya había pasado el plazo estipulado.

Preguntado por qué no se llamó a otras personas para que pudieran aprovechar esas dosis sobrantes, Rivera ha señalado que aquel día “era festivo y el centro de salud estaba cerrado”, por lo que se decidió que se administrasen a los dos guardias civiles, a un médico presente y al propio Cano en su condición de sanitario por ejercer de médico en el equipo de fútbol. ”Lo principal era no tirar las dosis, pero no había entonces un protocolo taxativo. Solo órdenes verbales”, ha añadido.