Carlos Mazón reivindica la Madrid de Ayuso porque atrae inversiones y permite trabajar con libertad

En 2021 casi un centenar de empresas abandonaron la Comunitat Valenciana. “Es la segunda región española en fugas de empresas, solo por detrás de Cataluña. Por el contrario, Madrid y Andalucía son las que más atraen”, ha asegurado hoy el presidente del PPCV, Carlos Mazón.

Ha afirmado que el Gobierno del socialista Ximo Puig haya creado un entorno “relativamente adverso para la inversión privada” y también para la colaboración público-privada en el campo de la educación, servicios sociales o sanitarios.

El presidente del PPCV ha mantenido hoy un almuerzo con la Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana al que han asistido medio centenar de empresarios, en el que ha abogado por despertar las relaciones económicas, sociales y políticas entre Madrid y la Comunitat Valenciana.

El dirigente popular ha incidido en la importancia de la seguridad jurídica para atraer inversiones, pero no solo por las decisiones legislativas, sino también por los mensajes que pueden acabar afectando a los intereses de una tierra. “Pedimos al Gobierno tres requisitos: lanzar mensajes claros, seguridad en las palabras; coordinación dentro de la coalición y que los impuestos se bajen para activar la economía, antesala del empleo”.

Además, ha defendido el modelo económico que ha puesto en marcha la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Las acusaciones de ‘dumping fiscal’ a Madrid son falsas. Dentro del autogobierno, en un Estado de las autonomías, hay que ejecutar las competencias fiscales que se tienen dentro del paraguas que el ordenamiento jurídico nos da. La Generalitat pide que todo se iguale para que los demás no puedan bajar impuestos. Quieren cortar las alas a quien les adelanta. Armonización fiscal para ellos significa armonizar para que nadie baje los impuestos. A algunos les ha entrado un centralismo repentino, por la mañana exigen más competencias y por la tarde le piden a Sánchez más centralismo. No se tiene que tocar la competencia fiscal, lo que hay que hacer es ejecutarla para reactivar la economía y crear empleo”.

Respecto a la Ley de Mercado Abierto anunciada por el gobierno de la Comunidad de Madrid, el dirigente popular ha indicado que el objetivo no es “robar empresas”, sino que la gente pueda circular y “trabajar libremente”. Considera que son medidas que indican que sus dirigentes “confiar en las posibilidades que tiene tu tierra”. Por este motivo, el PP propone coordinar una gran ley de libertad de mercado de ámbito nacional para garantizar la libre circulación y reducir al mínimo la burocracia. “La Generalitat debe no molestar, no confundir, no crear más problemas y generar mucho menos burocracia para ayudar”.

Carlos Mazón ha indicado que “el eje Madrid-Comunitat Valenciana no solo es un eje estratégico para la Comunitat, sino para España. Lo demuestra, por ejemplo, el AVE con Alicante y con Valencia, que son las dos más rentables y exitosas de todo el sistema ferroviario español”.

Ha señalado que el PPCV quiere abrir una nueva etapa en la Comunitat Valenciana. “Solo quiero ser alguien que ayuda y no alguien que entorpece las cosas. Que la Generalitat y las administraciones dejen de ser un lastre y pongan por delante a los verdaderos protagonistas que son los ciudadanos”.

Mazón ha explicado que en estos momentos la tasa de competitividad de la Comunitat es un 15 por ciento por debajo de la media, y la competitividad fiscal es la penúltima por la cola con Cataluña tras la última reforma fiscal con la modificación de los dos nuevos tramos de IRPF. “La reforma fiscal que proponemos es necesaria por la excesiva fiscalidad a los salarios más bajos, por el entorno institucional adverso para la inversión y por la baja productividad, un 6,4 por ciento más baja que la media nacional. Cuando hablamos de mejorar, lo que nos preocupa son los ciudadanos que lo están pasando mal, las colas del hambre, los servicios sociales, la atención sanitaria o la educación”.

En este sentido, ha dicho que “el infierno fiscal” de la Comunitat Valenciana no puede seguir porque es la autonomía que más grava a las rentas bajas. “Proponemos -entre otras- la práctica desaparición el impuesto de sucesiones y donaciones, el de patrimonio, o la reducción del tramo del IRPF, simplificando tramos con límite del 50 por ciento porque nadie puede pagar más de la mitad de lo que gana”.