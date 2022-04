La defensa a medias de Baldoví a Mónica Oltra: “A día de hoy no está imputada”

Compromís fijó el pasado viernes a través de un comunicado su postura sobre la probable imputación de su líder, Mónica Oltra, por el caso que investiga si la Conselleria que ella dirige trató de encubrir a su entonces marido, Luis Ramírez, cuando una menor denunció que estaba sufriendo abusos. “Reafirmamos la total confianza en su actuación” y defendían que su actuación “ha sido transparente”. Para finalizar añadían: “Todo este procedimiento parte de acciones de la extrema derecha, a la que lamentablemente está haciendo seguidismo la derecha, en una deriva política inaceptable que tiene como único objetivo su desgaste personal y político.

Desde entonces, la otra cara visible de Compromís, el diputado Joan Joan Baldoví, no se había pronunciado personalmente sobre esta cuestión. Hoy lo ha hecho en su habitual rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, sin dejar demasiado asegurado qué futuro le espera a Oltra si finalmente es llamada a declarar. Si bien es cierto que ha dicho que “pone la mano en el fuego” por la “honestidad y honradez” de Oltra, ha remarcado que a “día de hoy” no está imputada.

Como ya ha recordado la también vicepresidenta de la Generalitat, ha recordado que no es la primera vez que la imputan. La querella fue desestimada y se la interpuso el ex conseller de Cooperación, Rafael Blasco, quien has sido condenado por prevaricación y malversación.

Las declaraciones de Baldoví, de especial relevancia dado que es el único recambio seguro con el que se cuenta en el partido si hubiese que elegir otro candidato que no fuese Oltra para la Presidencia de la Generalitat, son muy similares a las que realizaba el día anterior otra consellera de Compromís del Gobierno valenciano, Mireia Mollá, remitió a la “teoría del uno antes que el dos” y explicó que lo único que se sabe en este momento es que el juez de instrucción ha elevado al TSJCV esa petición, pero aún no se sabe lo que va a ocurrir.

Oltra ya ha dicho en varias ocasiones que no piensa dimitir porque no ha cometido ninguna ilegalidad. También ha llegado a afirmar que está por demostrar que se desprotegiera a la menor y asegura que “todo son mentiras”.

La oposición, no obstante, insiste en que debe de abandonar sus responsabilidades al frente del Gobierno valenciano, mientras que el presidente Ximo Puig, pide que es espere a escuchar a la sala del Tribunal Superior Justicia (TSJCV).