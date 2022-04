Ximo Puig desvincula al PSPV del caso Azud, “es solo rumorología”

En el sumario del “caso Azud”, cuyo contenido está publicando LA RAZÓN, aparecen dirigentes del PP, del PSPV e incluso alguno de Compromís. El cerebro de la trama, Juan María Febrer, desvió hasta siete millones de euros para pagar mordidas que le aseguraran los posteriores contratos con administraciones públicas de todos los colores.

En esta causa aparecen nombres claramente relacionados con el PP, como el de José Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que supuestamente habría recibido más de 600.0000 euros. Sin embargo, también hay otros ligados al PSPV, como el ex secretario de Administración y Financias de los socialistas, Pepe Cataluña, o el abogado José Luis Vera que, según la investigación habría cobrado entre 2007 y 2012 al menos 1.341.086 euros de las empresas del grupo Axis, matriz de empresas con las que Febrer habría comprado voluntades de políticos y funcionarios.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha salido al paso de estas informaciones asegurando que todo esto ocurrió hace más de una década. “Todo forma parte de un pasado al que no hay que volver”. Tras la referencia obligada al “respeto absoluto a la Justicia”, ha achacado a la “rumorología” aquellas informaciones que relacionan estas prácticas con una posible financiación ilegal.

Respecto a si Les Corts Valencianes deberían tomar medidas respecto al vicepresidente segundo de la Cámara, Jorge Bellver (PP), en caso de que fuera imputado finalmente, ha pedido que se deje “trabajar a la justicia, en este caso y en todos los casos”.

En una línea menos contundente de lo habitual en lo que a posibles casos de corrupción se refiere, se ha pronunciado la síndica de Compromís, Papi Robles. “La buena noticia es que la Justicia avanza y que el dinero robado vuelve a las arcas públicas. El PP fue especialista en conformar tramas de corrupción que han sido muy complicadas de aclarar y confiamos en la Justicia”. Ni una alusión a la implicación del PSPV en este asunto.

También ha evitado exigir directamente la dimisión de Bellver. “Sabéis que todas las personas que se han enriquecido por su cargo público deben saber que la política no es su lugar y deben hacer una reflexión. Lo más importante es que el dinero vuelva al erario y vuelvan a políticas públicas”.

Por su parte, la secretaria general del PPCV, María José Catalá, ha afirmado que el PPCV “respeta todos los procedimientos judiciales” y ha recordado, respecto al llamado caso Azud, que está en fase de instrucción, “y por tanto apelamos a la prudencia”.

Catalá ha apelado a “respetar siempre la presunción de inocencia” y a que los partidos políticos sean “cautos” en sus declaraciones. “Nosotros no tenemos el sumario, puede que otro partido político cuyo Síndico forma parte del procedimiento defendiendo a algún acusado lo tenga”, ha dicho en alusión al portavoz del PSPV, en Les Corts, Manolo Mata, que lleva la defensa de Febrer.

Así, la secretaria general del PPCV ha manifestado que hasta que no se conozca el sumario y no avance la fase de instrucción, hay que apelar a la presunción de inocencia. “Hemos tenido una experiencia muy reciente de un procedimiento que se hizo muy largo, demasiado largo, y que ha terminado esta última semana en un carpetazo definitivo del Supremo. No caigamos en el mismo error y seamos prudentes todos”.