¿Por qué hay personas que no tienen muelas de juicio?

¿Por qué a algunas personas les salen las muelas del juicio y a otras no? ¿Hay alguna explicación científica que pueda dar respuesta a dicha interrogante? La respuesta radica en un proceso evolutivo natural, y es que estas muelas cuyo verdadero nombre es el tercer molar, no cumplen con ninguna función en el organismo actual. Esa es una de las razones por las cuales hay personas que no tienen este problema; se estima, de cara a un futuro próximo, el porcentaje de la población sin muelas de juicio será cada vez mayor.

Las muelas del juicio o terceros morales, son las muelas que salen en el área posterior de la boca. Estas muelas generalmente no disponen de espacio suficiente en la cavidad bucal para salir cómodamente, y por ello empujan a los otros dientes causando problemas a corto y largo plazo, tanto se crecen como si no. Además de ser un proceso doloroso, por encontrarse en la parte posterior son difíciles de limpiar, siendo un foco importante de bacterias y caries en el mediano y largo tiempo.

Las causas sobre el por qué sigue apareciendo el tercer molar no están muy claras. Lo que sí se sabe es que se encuentran en pleno proceso evolutivo, por lo que se espera que en un futuro ningún ser humano desarrolle estas muelas. Por otro lado, así como hay personas que no tienen muelas del juicio, hay algunas que sí las tienen, pero no salen por una mala posición. En el caso anterior, los terceros molares retenidos suelen ir asociados a molestias y presión de los dientes. En esos casos, el odontólogo decidirá la extracción de las piezas. Ahora bien, si la muela no sale y no genera ningún tipo de síntoma o problema, es posible que el especialista prefiera no operarla y mantenerla en vigilancia para observar si hay cambios.

Por otro lado, igual que hay personas que tienen las muelas del juicio y también aquellas que las tienen retenidas, también están quienes desarrollan alguno de los terceros molares, pero no todos. Por supuesto, también está ese porcentaje de la población, calculado en un 10% que tienen completa ausencia de estas muelas.

Las muelas del juicio y la evolución

La principal causa del por qué algunas personas no tienen los terceros molares es la evolución. Estas muelas no cumplen con ninguna función importante en el organismo, por el contrario, suelen traer diferentes problemas de salud, tanto si salen como si quedan retenidas. El porcentaje de personas con terceros molares ausentes es cada vez más grande y lo probable es que en el futuro dicho porcentaje llegue al cien por cien de la población.