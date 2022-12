“Per Santa Llúcia un pas de puça, per Nadal un pas de pardal...”: los cinco refranes valencianos que anuncian la Navidad

Puesto que la Comunidad Valenciana es tierra de tradición agraria, de manera histórica la vida siempre ha girado alrededor de las estaciones del año y de cómo estas iban a determinar las cosechas. Por eso son muy típicos los refranes o “dites” (en valenciano), que hacen referencia a la climatología y, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI y la modernidad se ha impuesto, estos refranes aún se mantienen en la mayoría de pueblos de la Comunidad. Estos son algunos de los más conocidos (aunque hay mucho más):

- “Per Santa Llúcia un pas de puça, per Nadal un pas de pardal i per any nou un pas de bou”: seguramente este es uno de los refranes más conocidos y tradicionales, que hace referencia a cómo el día empieza a ser más largo a partir del mes de diciembre. “Por Santa Lucía un paso de pulga, por Navidad un paso de pájaro y por año nuevo un paso de toro”. Muy relacionado con este, existe otro que dice «Per Nadal, el dia creix un pam».

- «La bugada de Nadal s’eixuga en el funeral»: puesto que en Navidad hace frío (o solía hacer frío antes de empezaran los efectos del cambio climático), la colada tenía que dejarse secar frente a la chimenea. Eso es lo que explica este refrán.

- «Nadal amb lluna, any de fortuna»: los agricultores son fieles creyentes y seguidores de las fases lunares, tras comprobar año tras año como estas influyen en sus cultivos. Por alguna razón, se consideraba que si en Navidad había luna llena la cosecha de ese año sería buena. Por contra, otro refrán dice «Nadal sense lluna, mala fortuna».

- «Pasqua al sol, Nadal al foc»: sería algo como si en Semana Santa hace mucho calor, en Navidad hará mucho mucho frío. Por contra, otro refrán anuncia que «si per Nadal fa estiu, la Pasqua prop del riu», es decir, que si en Navidad hace calor, en Semana Santa se “estará cerca del río”, esto es, que lloverá mucho.

- «Per Nadal, cada perdiu al seu niu»: esta expresión hace referencia a que Navidad es un tiempo de pasar en familia, el significado literal sería “En Navidad, cada perdiz a su nido”.