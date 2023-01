El exconcejal Jurado (PP) se enroca en su vivienda de Godella frente a un fondo de inversión que la reclama por embargo

El exconcejal de Alumbrado del Ayuntamiento de Valencia, Juan Vicente Jurado (PP), se ha enrocado en una vivienda de Godella que al parecer era de su propiedad, y que puso como garantía del aval que concedió a su hija y que ahora, un fondo de inversión ha ejecutado.

Según ha podido saber LA RAZÓN, el citado fondo ha estado intentando decenas de veces notificar el desalojo a los propietarios, desconocidos hasta el viernes, de un chalet valorado en casi cuatro millones de euros, en la localidad de Godella.

Pero cuando el viernes acudió la comisión judicial a llevar a cabo el lanzamiento se encontró con una mujer dentro de la casa que dijo que la vivienda era suya y que su marido lo explicaría todo. La sorpresa fue mayúscula cuando apareció el exconcejal Jurado, persona que durante los gobiernos de Rita Barberá fue muy popular en Valencia y alrededores.

Al comprobar la comisión judicial que la vivienda, hasta ese momento, de moradores desconocidos, estaba ocupada por el matrimonio, el juez dio diez días a la pareja para que abandone la vivienda o justifique su propiedad.

Según ha explicado el exedil Jurado, “del mismo modo que el juez me ha dado diez días para desalojar, puede cambiar de opinión si le aporto toda la documentación”.

Jurado no ha negado que la vivienda pueda no ser ya de su propiedad, pero alega que la ejecución del aval no se está haciendo correctamente: “de momento, no se puede ejecutar, porque hay unos señores determinados que han hecho unas cosas raras”, ha dicho sin concretar más.

Además, ha explicado que hace un mes ya entraron en su vivienda, motivo por el cual asegura que puso una denuncia ante la Guardia Civil. “Y ahora, con una cara tremenda, han pedido al juzgado la orden para entrar”. Orden que el juzgado le ha concedido.

Ante la evidencia de que una comisión judicial, acompañada por la Policía Loca, trató de recuperar la posesión de la casa, Jurado ha explicado que “lo mismo que da el permiso, lo quita. Veremos lo que pasa”.

El exedil ha ido recabando documentación en el Ayuntamiento que piensa aportar en el juzgado porque, de momento, no hay acuerdo con la aparente legítima propiedad: “me han ofrecido miseria y compañía”, ha concluido.