¿Abre mañana Mercadona? Horario de los supermercados el 9 de octubre en la Comunitat Valenciana

El Día de la Comunitat Valenciana se conmemora este miércoles, 9 de octubre, con una jornada de actos y eventos. La fecha es festivo en la Región, lo que ha obligado a establecimientos y comercios a modificar sus horarios.

Es el caso de Mercadona, quien ha confirmado que el 9 de octubre no abrirá ninguna de sus tiendas en la Comunitat Valenciana. Algo habitual en la política de aperturas de la empresa que dirige Juan Roig, que clausura sus establecimientos los días que son festivos.

Mercadona cerrará sus puertas el día 9 de octubre para volverlas a abrir, en su horario habitual, el viernes 10 y el sábado 11.

Otros supermercados como Consum, Lidl y Carrefour también han confirmado que cerrarán al público con motivo de un día declarado como festivo.

Mercadona, además, también cerrará el domingo 12 de octubre, otra jornada festiva, en este caso el Día de la Hispanidad. Bien es cierto que, en la política de aperturas de la empresa valenciana, el domingo no se abre a los consumidores. No obstante, de forma excepcional, algún 12 de octubre sí se ha hecho aunque con horario reducido.

Sin embargo, esta semana serán dos los festivos que tanto Mercadona como otras grandes cadenas de supermercados clausuren sus tiendas y sean inaccesibles a los clientes.