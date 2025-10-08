Las primeras tormentas de la dana Alice llegarán esta noche a la Comunidad Valenciana

La Comunitat Valenciana afronta este miércoles bajo un tiempo en general estable que irá dando paso a un aumento de la nubosidad y a las primeras lluvias, localmente fuertes y acompañadas de tormenta, que traerá la dana Alice, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto, Aemet prevé para hoy cielo poco nuboso a primeras horas, aumentando a cielo nuboso al final del día, con probables chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta por la tarde, más probables en el interior de Castellón, norte de Alicante y provincia de Valencia.

Temperaturas mínimas sin cambios, salvo ascensos ligeros en el norte de Alicante y sur de Castellón, y máximas con cambios ligeros, con viento flojo del oeste, tendiendo a componentes sur y este a partir del mediodía; por la tarde, no se descartan rachas fuertes de viento en el extremo interior de Valencia y Alicante.

Para este jueves 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, el pronóstico advierte de cielo nuboso o cubierto, con chubascos que se esperan localmente fuertes y persistentes acompañados de tormenta y temperaturas mínimas con pocos cambios pero máximas en descenso, notable en el interior de Valencia y norte de Alicante.

El viento soplará mañana flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a componente este a partir de mediodía.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes:

Castellón: 25,5 y 18,1 grados

València: 26,0 y 18,1 grados

Alicante: 26,3 y 16,9 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: soplará viento del sur y suroeste de fuerza 2 a 4, rolando a componente norte durante la noche y de nuevo a sur y suroeste por la tarde. Marejadilla.

Aguas costeras de Valencia: viento del este y sureste de fuerza 3 a 5, rolando a oeste y noroeste de fuerza 2 a 4 por la noche, a este y noreste por la mañana y a este y sureste de fuerza 3 a 4 por la mañana. Marejadilla, temporalmente marejada.

Aguas costeras de Alicante: viento del sur y suroeste de fuerza 3 a 4, rolando temporalmente a oeste y noroeste de fuerza 2 a 4 en el sur de madrugada. Marejadilla con áreas de marejada en el norte.