Abren un sondeo económico para intentar comprarle el Valencia C.F. a Peter Lim

La plataforma de asociaciones valencianistas ‘De Torino a Mestalla’, con el apoyo de la Agrupació de Penyes Valencianistes, ha lanzado un sondeo para saber con qué dinero se podría contar para presentar una oferta de compra de la mayoría accionarial al empresario singapurés Peter Lim.

“Hay que dar un paso más y para eso hay que ver la implicación, el número de personas que están dispuestas a dar un paso al frente y ver de qué capital se va a disponer para sentarnos a la mesa con el accionista mayoritario y tratar de recuperar el club”, explicó Juan Martín Queralt, expresidente de la Fundación del Valencia.

Durante los próximos cuatro meses, la web www.112vcf.es recogerá, aunque los datos no se usarán ni se harán públicos, qué dinero pondría cada persona o cada empresa sin que implique un compromiso legal, algo que admitieron es un riesgo ante el que hicieron una llamada a la responsabilidad.

Cada quince días la asociación hará público el número de personas físicas y jurídicas que se han apuntado y el capital total del que se dispone. “Buscamos todo el dinero que seamos capaces de reunir”, afirmó el economista Antonio Paños y exvicepresidente de la Fundación.

“Mucha gente te dice no tiene solución y ante ese planteamiento que está instalado en el valencianismo nos rebelamos. No es admisible. Nos preocupa poco fracasar lo que sería un fracaso y, en mi opinión, una vergüenza, es no intentarlo”, señaló.

Paños explicó que esa cifra de 112 es una “una llamada de auxilio”, en referencia al teléfono de emergencias, pero también lo que sale de restar “los 292 millones de euros que dice Lim que ha puesto” y los 180 millones que según las cuentas del club ha perdido “con su gestión”.

El economista no quiso avanzar qué cantidad ofrecerían a Lim pero subrayó que “contablemente el club vale 17 millones de euros” según su último balance. “Creo que este club va a la muerte y que se salvó del colapso al final de la pasada campaña”, apuntó en referencia a los apuros que tuvo para salvar la categoría.

Darle la espalda a Lim

La asociación admitió que Lim podría no querer venderles pero Martín Queralt pidió que la sociedad, instituciones, políticos, poderes económicos, le dé la espalda. “Si logramos construir ese cordón sanitario, el poder político no puede obligarle a vender pero si se encuentra solo se lo tendrá que pensar muy mucho porque las acciones van a valer cada día menos”, señaló.

Los impulsores desvelaron que hay ya “al menos tres empresarios” que les han transmitido que participarán en el proceso y destacaron que no quieren ningún “euro público” pero sí que hicieron una llamada “a la sociedad general” más allá del valencianismo para salvar “la última gran institución colectiva valenciana”.

No quisieron desvelar si han presentado el proyecto a las instituciones. “Los políticos están a los suyo y nosotros a lo nuestro. No vamos a pedirles permiso pero si se ponen enfrente sus votantes sabrán donde se colocan”, deslizó Martín Queralt,

Paños dijo que si dentro de un mes apenas se ha recaudado dinero darán por finalizada la iniciativa. Tanto él como Martín Queralt dijeron que en ese caso ellos y otros de sus compañeros de iniciativa se retirarían de esta esfera pública "a los cuarteles de invierno".

Si la respuesta sí permite plantear una oferta, se activará una sociedad limitada que haría de “vehículo de compra” en el que los interesados ingresarían el dinero, que solo se podría usar para esa compra o sería devuelto. Después, se repartirían las acciones de manera proporcional a la aportación y funcionaría como una sociedad anónima al uso. Eso sí, los impulsores reiteraron que la idea no es “pasar de un chino a un árabe”, según apuntó Martín Queralt.

Ambos reiteraron que su interés es “recuperar el club” y no sentarse en el consejo. “Funcionaría como una sociedad anónima normal. Si esto sale adelante nosotros desapareceríamos y aparecerían los que tienen que mandar”, señaló Paños.

El economista habló de Lim como “un cuerpo extraño, un tumor, un virus” que ha llevado al club al límite. “Tenemos la percepción que se muere y ante esa muerte deportiva, social y económica, pulsamos el botón de emergencia. Llamamos al 112 que es la sociedad valenciana. Lo que hacemos ahora es una llamada de emergencia”, concluyó.