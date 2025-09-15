Una acusación de la dana pide los vídeos del Cecopi que grabó una cámara de la Generalitat

La acusación popular que ejerce Acció Cultural en la causa penal por la gestión de la dana de Valencia ha solicitado a la jueza instructora que requiera a la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias la grabación que uno de sus cámaras efectuó en el interior de la sala donde se celebró la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el 29 de octubre.

Según esta acusación, en el vídeo -grabado por À Punt- que emitió el pasado miércoles RTVE sobre este Cecopi y en el que se revelaron intervenciones de sus participantes de "extraordinario interés para la causa", también se observa a un operador de cámara vestido con el chaleco rojo propio del personal de Emergencias que graba a los participantes desde posiciones diferentes.

En un escrito, Acció Cultural reclama a la jueza que requiera a Presidencia de la Generalitat la remisión de los vídeos grabados por el propio servicio de comunicación de Emergencias, tanto en bruto como las posibles ediciones que se pudiesen realizar.

El pasado viernes, la jueza instructora pidió a RTVE que aportase copia de la grabación emitida el miércoles sobre la reunión del Cecopi del 29 de octubre, grabada por la televisión autonómica À Punt, y donde se escucha a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, hablar sobre el mensaje Es-Alert.

En esas imágenes se ve a un cámara con el referido chaleco rojo grabando a los participantes en el Cecopi desde otros ángulos, de modo que Acció Cultural reclama también las grabaciones que pudo efectuar ese cámara, que se encontraba trabajando al servicio de Presidencia de la Generalitat, según el escrito.

La jueza recordó la semana pasada que no consta en el procedimiento ninguna documentación, grabación o acta del Cecopi, a pesar de que fue requerida judicialmente a la Conselleria de Emergencias".

En un oficio del 4 de marzo suscrito por la secretaria autonómica Irene Rodríguez, de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta para las Emergencias, se declaró que el Cecopi "no es un órgano colegiado a los efectos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no se dispone de la figura de Secretario/a, por lo que no se levantan actas ni se graban sus sesiones, es por ello que no consta soporte documental alguno al respecto".