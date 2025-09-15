Este es el día en el que el autobús será gratuito en Valencia

La Semana de la Movilidad comienza este martes en Valencia con propuestas inclusivas en barrios y centros educativos e incluye una fiesta en los Jardines de Viveros el sábado y transporte público gratuito el lunes 22 de septiembre con motivo del Día sin Coche.

La iniciativa está impulsada para fomentar hábitos de movilidad más sostenibles, saludables y seguros en las ciudades, acogerá talleres, rutas guiadas y propuestas que promueven el uso del autobús, la bicicleta y los desplazamientos a pie como alternativas al vehículo privado, según ha informado el concejal de Movilidad de València y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Jesús Carbonell.

El programa de actividades, que se desarrollarán hasta el 22 de septiembre, incluye acciones permanentes y puntuales que se llevarán a cabo en diferentes barrios y pedanías para acercar la información a todos los públicos, tanto en horario de mañana como de tarde.

Entre ellas, la EMT estará presente en centros de educación especial para difundir las acciones que ha puesto en marcha para facilitar que todas las personas puedan desplazarse con autonomía y comodidad y para garantizar la movilidad de todas las personas.

En el programa de la Semana de la Movilidad, elaborado por el Servicio municipal de Movilidad con la colaboración de EMT Valencia, Policía Local, Valencia Innovation Capital y Valenbici, destaca la Gran fiesta de la movilidad que se celebrará el sábado 20 en los Jardines de Viveros, junto a la Rosaleda.

Será una jornada de juegos y diversión aprendiendo sobre movilidad responsable y accesibilidad, con actividades para todos los rangos de edad, desde bebés hasta el público juvenil. En ella se informará a los ciudadanos del nuevo Plan director de EMT y las zonas de bajas emisiones que se van a implantar en la ciudad a partir de diciembre.

Con carácter más técnico, un día antes, este viernes, Valencia acogerá el encuentro “Ciudades en movimiento”, en el que el Ayuntamiento contará con expertos en materia de movilidad, representantes de administraciones públicas, empresas y ciudadanía comprometida para reflexionar sobre los desafíos actuales y explorar soluciones innovadoras en materia de transporte urbano, movilidad activa, electro movilidad y planificación urbana sostenible.

Día sin coche

Durante la celebración del Día Sin Coche, el lunes 22 de septiembre, el servicio de la EMT será gratuito, y se realizarán dos rutas por el antiguo cauce del río (una a pie y otra en bicicleta).

Durante toda la semana se celebrará el concurso fotográfico 'Muévete sin coche'. para involucrar al público joven en visibilizar buenas prácticas en Instagram. Los participantes deben compartir una foto original usando medios sostenibles en las historia de su cuenta de Instagram, en la que se refleje su forma de moverse por València sin utilizar el coche, con las cuentas de @emtvalencia, @vlcmobilitat y @valenbisioficial y la etiqueta #ValenciaSinCoche.

La fotografía ganadora será premiada con una bicicleta eléctrica, como reconocimiento a su creatividad y compromiso con la movilidad sostenible. El resultado del concurso se dará a conocer el 23 de septiembre a través de las redes sociales de EMT València.