Los agricultores prevén efectos negativos de las lluvias en el cultivo de arroz y hortalizas

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) prevé afectos "preocupantes" en hortalizas y arroz por las lluvias torrenciales en la Comunitat Valenciana aunque ha valorado que serán "positivos" en cítricos, caquis, cultivos de secano y ganadería "tras un verano seco".

La organización agraria ha mostrado su preocupación por las repercusiones que puede deparar la evolución del temporal sobre los cultivos y ha destacado las "consecuencias preocupantes por la interrupción de la siega del arroz en el parque natural de la Albufera".

Asimismo ha alertado sobre los cultivos de las alcachofas del Baix Maestrat, como la de Benicarló, que se hallan en un estado avanzado del ciclo vegetativo y un exceso de humedad podría generar problemas de asfixia radicular, y el granizo caído en varios términos de La Plana Baixa".

"El sector permanece en vilo ante los siniestros que podrían añadirse en las próximas horas debido a las lluvias torrenciales, en caso de causar desbordamientos de cauces como en La Safor y L’Horta y arrastres de tierra, las fuertes rachas de viento y el pedrisco", han resaltado.

AVA-Asaja ha detallado que las lluvias han paralizado la recolección de numerosas producciones, como las variedades tempranas de cítricos, la vendimia, las almendras e incluso la recogida de los primeros caquis de la temporada.

"Pero si hay un cultivo que puede verse seriamente damnificado por el temporal es el arroz, ya que el sector se encontraba en plena siega y esta humedad, si llegara a resultar excesiva y el nivel del agua alcanzara las espigas, amenaza con causar problemas en el grano", ha lamentado.

Entre las explotaciones que pueden verse afectadas por encharcamientos destacan las zonas hondas, próximas a barrancos e incluso algunas ya castigadas por la dana del 29 de octubre de 2024.

El granizo ya hizo acto de presencia en la Plana Baixa, especialmente en los términos de Artana, Onda, la Vall d’Uixò, Nules y La Vilavella, muchos de los cuales ya sufrieron graves daños por la piedra del pasado mes de julio.

También hay preocupación por las aguas que bajan desde la Sierra de Espadán, donde solo por la mañana cayeron 160 litros por metro cuadrado, ha resaltado la organización agraria.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha afirmado que están "preocupados por las alertas emitidas" y ha señalado que ya se verán los daños de las lluvias si finalmente hay acumulaciones y desbordamientos.

"De momento la lluvia ha sido beneficiosa para mejorar el calibre de los cítricos, caquis y aguacates, para aliviar el déficit hídrico de los árboles de secano como los olivos, para recuperar pastos y favorecer la alimentación del ganado, tras un verano seco donde apenas ha habido precipitaciones en el interior de Valencia y Castellón", ha detallado.

Aguado ha señalado que siguen "muy pendientes porque no hace un año sufrimos una dana devastadora y sabemos el daño que puede ocurrir en el sector agrario".

"Un año después de la dana, las mismas infraestructuras que había que reacondicionar o hacer nuevas para prevenir o minimizar los daños, siguen pendientes", ha recordado y se ha preguntado "cuántas danas más tienen que haber para que las infraestructuras hidráulicas que son necesarias se hagan".