Camarero responde a Puente por su tuit sobre El Ventorro: "Es improcedente que frivolice con la situación"

"Impresentable, impropio e improcedente", estos han sido los calificativos que la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha dedicado al comentario que el ministro d Infraestructuras, Óscar Puente, hizo este domingo en redes sociales después de que Aemet hubiera declarado el aviso rojo por fuertes lluvias y tormentas "¿Ha reservado ya mesa en El Ventorro Mazón?", dijo en alusión al restaurante donde comió el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana del 29 de octubre.

"En plena situación de preemergencia, cuando se estaba trabajando en esas reuniones de coordinación para establecer las acciones a seguir y trasladar tranquilidad, me parece impresentable, impropio e improcedente que un ministro haga bromas o frivolice sobre esta situación", ha manifestado.

Camarero también ha lamentado que mientras unos están "preocupados y ocupados en atender la situación climatológica", otros estén haciendo "chascarrillos y bromas inoportunas", algo que, a su juicio, deben saber los vecinos de las zonas afectadas.

Sobre las críticas lanzadas a Mazón por no estar presente este domingo en la Comunitat Valenciana, la vicepresidenta ha destacado que la alerta roja se inició a las 20.00 horas en Castellón y a las 4.00 de esta madrugada en Valencia, y el presidente salió de Murcia, donde asistía a un acto del PP con el resto de líderes autonómicos y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a las 13 horas.

En este sentido, ha dicho que "seis horas antes de que se lanzase la alerta roja en Castellón y catorce horas antes de que se hiciese en Valencia, el presidente estaba en la Comunitat".

Por la tarde, ha asegurado Camarero ya estaba en Valencia y estuvo en permanente contacto con alcaldes y presidentes de la Diputación