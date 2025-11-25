Alicante aprueba otro año de moratoria a la concesión de licencias a apartamentos turísticos

Alicante estrecha el cerco a los apartamentos turísticos, también llamadas VUT, Viviendas de Uso Turístico; de hecho, la Junta de Gobierno Local ha aprobado, en su reunión de los martes, la ampliación de la moratoria vigente a la concesión de licencias a las VUT por un año más. Según ha explicado en rueda de prensa el vicealcalde y portavoz del Gobierno Local, Manuel Villar, se bloquea la implantación de nuevos pisos turísticos.

Villar ha matizado que la moratoria regirá mientras se prepara y aprueba la legislación definitiva sobre apartamentos de uso turístico.

Para afinar puntería se fija un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante y, por tanto, no se pueden habilitar nuevas plazas turísticas en aquellas zonas saturadas urbanísticamente, es decir, en las que se supera el índice máximo establecido, con excepciones específicas para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas.

Además, prohíbe la implantación de pisos turísticos en las plantas bajas de los principales viarios comerciales y establece un acceso independiente como condición a la concesión de licencias de alojamientos turísticos ubicados en edificios residenciales.

Esta medida busca proteger la red de comercio de barrio, asegurando un modelo de ciudad de proximidad, cohesión social y continuidad urbana, evitando que el uso turístico sustituya a los servicios cotidianos indispensables para los residentes.

El incremento de actividades de alojamiento turístico, especialmente en planta baja, puede desplazar a las actividades comerciales tradicionales, dado que las primeras suelen presentar una mayor rentabilidad económica. Este fenómeno conlleva el riesgo de pérdida del tejido comercial de barrio y de vaciamiento funcional de los espacios urbanos.

La moratoria se aplica también a los edificios dedicados íntegramente a alquiler turístico, prohibiendo que se impulsen nuevo.