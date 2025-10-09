La familia de un joven apaleado junto a una discoteca en Alicante pide ayuda para identificar a los agresores

La familia de un joven de 18 años ingresado en la UCI tras haber sido víctima de un apaleamiento por parte de entre de 15 y 20 agresores en las inmediaciones de una conocida discoteca de Alicante ha pedido la colaboración ciudadana para identificar a los autores de la brutal paliza.

Fuentes del caso han informado a EFE de que el grupo de delitos violentos de la Policía Nacional busca a los individuos que participaron en la agresión el pasado sábado de madrugada cerca de una sala de música situada en el entorno de la Playa de San Juan y la Albufereta de Alicante y que se saldó con la víctima, que lleva cuatro días en estado muy grave.

Los hechos ocurrieron en las horas nocturnas cuando, según ha informado la familia de la víctima en las redes sociales, el joven regresaba a casa y se detuvo con varios amigos a prestar ayuda a una chica que estaba llorando.

La familia ha continuado que, sin dar opción a explicar que trataban de ayudar, la supuesta pareja sentimental de la chica y sus acompañantes derribaron a la víctima de un puñetazo y le dejaron inconsciente del golpe de la caída, a lo que sumaron patadas en la cabeza durante varios minutos pese a que no oponía resistencia.

Como consecuencia de la brutal paliza, el joven fue ingresado en la UCI con heridas muy graves y daños cerebrales, y sigue en el mismo lugar a la espera de la evolución.

En su mensaje en las redes sociales, la madre solicita la colaboración ciudadana: "Si estuviste en las inmediaciones de la sala Magma la madrugada del sábado 4 al domingo 5 de octubre y viste esta agresión, agradeceremos cualquier información que pudiera ayudar a identificar a los atacantes" a través de los canales del Cuerpo Nacional de Policía.