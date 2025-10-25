Vende la casa de su amigo sin su permiso por 40.000 euros en Alicante

Vendió la casa de su amigo sin que este tuviera conocimiento. La fiscalía pide cuatro años de cárcel para un hombre acusado de vender por 40.000 euros la casa que un amigo acababa de heredar sin que éste último tuvieran conocimiento.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TJSCV), el juicio por estos hechos está previsto para este lunes, 27 de octubre, a partir de las 10 horas en la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante por unos hechos ocurridos en febrero de 2020.

El procesado se ofreció a la víctima, con la que mantenía amistad desde hacía años, para resolverle las gestiones relativas a la herencia de su madre y el 12 de febrero de ese año acudieron a un notario para la cesión de poderes.

La Fiscalía sostiene que la víctima creía que solo le cedía los poderes para gestionar los bienes heredados cuando realmente le otorgó plenos poderes de sus bienes, lo que aprovechó para, en mayo de 2020, vender la casa en la que vivía la víctima por 40.000 euros, sin entregarle nada al perjudicado ni comunicarle la venta.