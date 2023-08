El arte de preparar un cóctel se convierte en concurso en Benidorm

Preparar un cóctel es todo un arte, un ritual que supera en sí mismo la propia y pura mezcla de licores. Observar cómo se preparan por parte de barmans profesionales y, por supuesto, degustarlos es otro ritual, sin duda. Y Benidorm, la capital del turismo de la Comunidad Valenciana, el lugar para disfrutar de los cócteles que participarán en el concurso que comienza el próximo viernes y finaliza el domingo 10 de septiembre.

Se trata de la segunda edición de esta actividad que organizan de manera conjunta la Asociación de Bares, Restaurantes, Cafetería y Ocio Nocturno de Benidorm, Abreca, y el Ayuntamiento. Un certamen que llega a su segunda edición y que, a su vez, forma parte de la marca Benidorm Gastronómico 2023. En total, participan 12 establecimientos de la ciudad que ofrecerán 24 cócteles, 12 con alcohol y otros tantos sin alcohol.

En la ciudad de los rascacielos, en la que se ha puesto de moda tomar copas o disfrutar de un concierto en las conocidas como roof top, en inglés, o terraza en altura, en castellano, los cócteles se pueden degustar tanto en las alturas, a 60 metros, como a ras de playa.

Tal y como explica Álex Fratini, vicepresidente de Abreca, “todos los cócteles se servirán a un precio único de 7 euros cada uno, y los clientes podrán votar en los establecimientos aquellos que más les hayan gustado a través de un código QR”.

Una vez finalizado el certamen, se entregarán distintos premios. Por un lado, el Primer Premio del Jurado al Mejor Cóctel 2023 y la Mención Especial del Jurado al Mejor Cóctel sin alcohol 2023, que decidirá un jurado profesional en una cata a puerta cerrada que tendrá lugar el 13 de septiembre. Por otro lado, se concederá la Mención Mención Especial del Público al Mejor Cóctel 2023 y la Mención Especial del Público al Cóctel Más Popular 2023.

Club de barmans

El cóctel está ligado a la historia de Benidorm ya que hubo un tiempo en que existió en la ciudad un club de barmans. Así, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha recordado este club, explicando que uno de los socios fundadores del mismo, Manuel Martínez Hernández, padrino de Benidorm Gastronómico 2023.Pérez ha destacado que eventos como éste “constituyen un escaparate” desde el que “mostrar y poner en valor el buen hacer de los profesionales cocteleros y promocionar esta oferta, que en Benidorm se puede vivir a ras de suelo, con locales situados a pie de playa y de calles peatonales, o bien en altura, con las roof terrasse que tan buena acogida están teniendo entre residentes y turistas”.

Los doce establecimientos participantes en esta edición del concurso son Café París, Camarote Club, Gastrobar Urban Beach, Ku Lounge Café, La Terrasse Roof Top, Malaspina, Maüi Beach, Mia Social Club, Penelope Beach Club, Pinocchio Playa, Planta 20 By Belvedere y Restaurante Exótico.

Pero eso no es todo. El punto final a los eventos de Benidorm Gastronómico de este año serán las XII Jornadas de Arroces de la Tierra, que se desarrollará entre el 20 y el 29 de octubre.