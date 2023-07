Benidorm vive un verano de llenazo total

Tres años después de la peor temporada turística que se recuerda por las restricciones generadas por la pandemia del Covid-19, Benidorm levanta el vuelo. No hay más que pasear por sus calles o acercarse a una de sus playas para comprobar que, cumpliendo todos los pronósticos del sector hotelero, este verano es el verano del llenazo. Así lo corroboran los datos registrados por la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, Hosbec, que cifran en un 88,1% la ocupación hotelera en la primera quincena de julio. Un dato que roza el 88,6% de 2019, año de récord para el turismo.

A la capital del turismo de la Costa Blanca, por tanto, no parece que la convocatoria de elecciones a Cortes Generales del próximo domingo le haya supuesto merma alguna en las visitas de turistas. Por lugar de procedencia, el el mercado nacional lidera la tabla con el 44,4%; el británico llega al 36,9%, seguido por los mercados portugués (5,2%), irlandés (1,9%), neerlandés y belga, ambos con un 1,8% y el rumano (1,5%).

Si bien el verano de 2022 no se puede considerar negativo, este supera, y con creces, la pasada temporada. No en vano la ciudad no para y se reinventa una y otra vez para seguir ofreciendo alternativas de ocio para diferentes públicos y gustos para seguir así compitiendo en un mercado turístico muy competitivo. De esta forma los eventos musicales y deportivos son parte de su atractivo, al igual que sus parques temáticos, enfocados al turismo familiar.

Sin olvidar tampoco que Benidorm es la ciudad que no duerme, que no descansa y en la que las posibilidades de conciertos, espectáculos y bares y discotecas son infinitas.

Playas y calas

La ciudad de los rascacielos es también conocida por las playas de Levante y Poniente, playas urbanas que son familiares para cualquier español por todas las veces que han salido en la televisión. Son, por tanto, un icono del turismo patrio. Tal y como explica el alcalde, Toni Pérez, “Benidorm no sólo es el lugar de la felicidad para todas las edades. Hay tantos Benidorm como se quieran descubrir y ofrece opciones de ocio para todos los públicos. Somos un destino en constante renovación y que en los últimos años ha centrado sus esfuerzos en hacer de la ciudad un destino más amable, accesible, inclusivo y sostenible, centrado en atender a las personas. Sabemos que solo seremos el mejor destino al que venir si somos la mejor ciudad en donde vivir”.

Además cuenta con su propia marca gastronómica, Benidorm Gastronómico, bajo la cual se da a conocer la gastronomía propia de un lugar de tradición marinera y que engloba las jornadas del atún o de los arroces. Todo un reclamo para conocer la ciudad a través de la cocina autóctona. A ello se suma la oferta de restaurantes, de cocinas de diferentes países del mundo, que hay en Benidorm.

En verano, la ciudad pasa de los 69.700 habitantes censados a una población de cerca de 400.000 personas que se alojan en hoteles, apartamentos turísticos o tienen segunda residencia allí.

No obstante, y con las cifras de ocupación hotelera disparada, Benidorm no se despista y sigue al pie del cañón para, a pesar de la inflación y el aumento del los costes de producción, provocados a su vez por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, seguir cogiendo pulso, y pulverizar este verano el récord de ocupación de 2019.