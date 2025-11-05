Así es el nuevo yacimiento arqueológico subacuático del pueblo con casas de colores de Alicante

Vilamuseu, el Museo de La Vila Joiosa (Alicante) y la Universidad de Alicante (UA) han descubierto un nuevo yacimiento arqueológico en aguas de La Vila Joiosa. En concreto, se trata de los restos de un cargamento de ladrillos para la construcción y algunos vasos cerámicos completos, que pueden fecharse en el siglo XIX.

El hallazgo se produjo durante una inmersión rutinaria para poner a punto algunos equipos de investigación por parte de los arqueólogos subacuáticos municipales y de la UA.

Este descubrimiento se ha puesto en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Valenciana. En espera de una prospección en extensión, aún no se puede asegurar si el yacimiento corresponde a los restos de un barco con su cargamento completo o a la caída al fondo de parte del mismo durante la carga o descarga a una embarcación de apoyo, según explican desde Vilamuseu.

Hasta el siglo XIX en la gran mayoría de los puertos, como el de La Vila Joiosa, no existían muelles. Una buena playa, una fuente de agua potable, un buen fondo de posidonia o de arena y una población costera ya podían ser un buen puerto. Los barcos fondeaban a unos cientos de metros de la playa, y botes de apoyo trasladaban personas y mercancías hasta ellos. Así funcionó el puerto de Villajoyosa desde el siglo VII a. C. hasta 1940. Con 27 siglos de historia ininterrumpida, es uno de los puertos de mayor duración de la Comunidad Valenciana, primer y último puerto de la Península Ibérica en la ruta marítima principal entre Oriente y Occidente. Su estudio podría aportar datos de gran interés sobre el comercio de cabotaje en un momento crucial de la historia vilera y de España.

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO (2001), firmada por España, establece que los restos culturales sumergidos con una antigüedad de 100 años forman parte de ese patrimonio. Este nuevo yacimiento es algo anterior a los seis mercantes hundidos por el submarino alemán U-64, que operó en 1917 frente a las aguas de La Vila Joiosa durante la Gran Guerra, y todos ellos forman ya parte, por su antigüedad, del extraordinario legado cultural submarino de Villajoyosa.

Para el nuevo yacimiento se ha propuesto el nombre “La Vila Joiosa I”, iniciando una serie para los nuevos yacimientos que se descubran, de forma que su denominación no dé pistas sobre su localización.

La concejal de Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, indicó que “La Vila Joiosa cuenta con una gran riqueza en sus fondos marinos que poco a poco va viendo la luz”. La edil del área agregó que “este nuevo yacimiento sigue completando nuestra historia junto al pecio Bou Ferrer. Como ocurrió con este último, cuando se comience a excavar se podría replicar el modelo de visitas que ya hicimos” para acercar el patrimonio subacuático al público.

Recientemente, el Ayuntamiento de la localidad ha implementado un sistema avanzado de monitorización de la calidad del agua en la playa Centro de la localidad y en el pecio Bou Ferrer, uno de los mayores yacimientos arqueológicos subacuáticos del mar Mediterrámeo y es visitable; eso sí, hay que sumergirse a 25 metros de profundidad. El buque es un mercante construido en Nápoles (Italia) y que vino a la Bética, es decir, de lo que es hoy Andalucía, a por un cargamento de ánforas de salsas de pescado y lingotes de plomo de Sierra Morena, y se hundió en aguas de La Vila Joiosa.