Mazón pide comparecer en la comisión de la dana en Les Corts el 11 de noviembre

El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que presentó su dimisión el pasado lunes, se ha adelantado y ha pedido comparecer en la comisión de investigación de la dana en Les Corts Valencianes el próximo 11 de noviembre.

Ha sido Mazón quien ha solicitado por registro en la Cámara comparecer esa jornada, en la que, además, medio Gobierno de España debía acudir a declarar ante los valencianos su responsabilidad tras la dana. Lo hará justo una semana después de presentar su dimisión.

En un escrito registrado este miércoles y dirigido a la Mesa de la comisión de investigación, Mazón ha solicitado comparecer en dicha sesión, para dar cuenta de "las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada, y todo aquello que consideren los grupos que constituyen la misma".

El día que Mazón se sentará en la comisión de investigación en Les Corts, por la que ya han pasado técnicos y expertos pero no las asociaciones de víctimas, estaban citados desde el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la exministra de Transición Ecológica y actual comisaria europea, Teresa Ribera; a la ministra de Defensa, Margarita Robles; al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Todos ellos han declinado asistir y alegan que no tienen la obligación de asistir. Es más, la propia Bernabé ha confirmado este miércoles que tampoco acudirá a dicha comisión, ya que ha recordado que los miembros del Gobierno rinden cuentas ante el Congreso y el Senado.