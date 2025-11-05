Alicante prohíbe la circulación de "tuc-tuc" en el Casco Antiguo

El Ayuntamiento de Alicante ha comunicado este miércoles a las tres empresas que gestionan en la ciudad vehículos triciclos motorizados, más conocidos como ‘tuc-tuc’, que a partir del próximo lunes queda restringido su acceso al Casco Antiguo en aplicación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con el objetivo de “reforzar la seguridad vial y mejorar la movilidad peatonal en este barrio".

Así lo ha anunciado el concejal de Tráfico y Movilidad Urbana, Carlos de Juan, en un comunicado del consistorio.

Movilidad Urbana recuerda que la citada ordenanza de la ZBE actualiza el régimen de acceso y circulación en el anillo 1-Casco Antiguo y no permite el tránsito de los vehículos del tipo ‘tuc-tuc’.

En consecuencia, según la nota de prensa, quedan sin efecto las autorizaciones concedidas con anterioridad para circular o acceder a esta zona de la ciudad.

De Juan ha explicado que “el Ayuntamiento de Alicante, finalmente y en cumplimiento de la vigente ordenanza municipal de Bajas Emisiones, lo que va a hacer es transmitir a las empresas afectadas, como deferencia, la situación actual de la nueva normativa y, por tanto, ese control y esa restricción del tráfico que van a tener estos vehículos ‘tuc-tuc’, que ya no van a poder acceder al casco antiguo".

"En primer lugar, en cumplimiento de la normativa y en segunda instancia para mejorar la regulación del tráfico en el Casco Antiguo, la seguridad vial y la movilidad peatonal, eliminando vehículos de la circulación, ya que últimamente teníamos una sobrecarga de automóviles, sobre todo generada por la circulación de los ‘tuc-tuc’”, ha dicho el edil.

De esta forma, desde el próximo lunes, 10 de noviembre, se aplicará la regulación establecida con la aprobación de la ordenanza municipal reguladora de la Zona de Bajas Emisiones, que en su anexo II establece las restricciones de acceso al casco antiguo para este tipo de vehículos turísticos, dejando sin efecto las autorizaciones anteriores extendidas a tres empresas que gestionan los ‘tuc-tuc’.