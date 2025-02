El Ayuntamiento de Valencia adelanta al 4 de marzo la instalación de las carpas falleras

El Ayuntamiento de Valencia recomienda no tirar petardos entre las 9.00 y las 10.00 horas y entre las 15.00 y las 17.00horas para respetar en descanso vecinal y el bienestar animal, limita el ruido nocturno del interior de las carpas falleras y de discomóviles y verbenas al aire libre y adelanta al 4 de marzo la instalación de algunas carpas, como recoge el bando de las Fallas 2025.

Igualmente, queda prohibido el disparo de cualquier artificio pirotécnico en todo el Jardín del Turia y en las zonas de juegos infantiles, a excepción de los espectáculos del programa oficial de Fallas y aquellos que excepcionalmente y por los servicios municipales competentes pudieran autorizarse.

La Policía Local podrá decomisarlos o retirarlos y denunciar a las personas infractoras de esta disposición.

Respecto a la instalación de carpas en vía pública o en espacios de propiedad municipal se autorizará desde el día 6 de marzo hasta las 7 horas del día 21 de marzo, aunque podrán montarlas el día 4 si están en solares y zonas ajardinadas o peatonales y el día 5 si se montan en aparcamientos o zonas de tráfico que no afecte a las líneas de la EMT ni afecten por completo a la circulación viaria.

Los puestos de mercadillos y alimentación, así como buñolerías y masas fritas, no podrán exceder una altura máxima de 3,5 metros para no entorpecer la visual de los bajos comerciales y edificios monumentales y, con carácter general, no podrán exceder los 8 metros de largo por 3 metros de ancho.

Se permitirá la elaboración de masa fritas aptas para celíacos a partir de los ingredientes básicos (harinas que no sean de trigo, agua y sal) o bien si éstos se preparan a partir de un producto final acabado y congelado.

En caso de incumplimiento por parte del titular del puesto, la Policía Local podrá proceder al precinto del puesto hasta que se regularice su situación.

En relación a la ordenanza de contaminación acústica, en el interior de las carpas ubicadas en el dominio público, no se podrán superar 85 dB con limitador y durante la celebración de verbenas, discomóviles y otras actividades con emisiones sonoras al aire libre, no se podrán sobrepasar 90 dB y se exigirá el limitador- registrador.

El Servicio de Estacionamiento Regulado con Limitación Horaria quedará modificado desde las 09:00 horas del día 10 de marzo hasta las 09:00 horas del día 20 de marzo en todo el término municipal, de tal manera que se suspende la regulación de la zona azula, la zona naranja pasará a ser exclusiva para residentes las todo el día y la zona verde mantendrá su funcionamiento habitual.

"Perjudica a la imagen de las Fallas"

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset ha asegurado que sacar las primeras carpas de fallas el 4 de marzo y que los días 5 y 6 pueda haber cortes en las calles, "no solo es un problema de seguridad y de movilidad sino que perjudica la imagen de las Fallas".

Según el edil, "poco después de una dana que ha afectado la movilidad metropolitana y que debería reforzar la seguridad, el PP va en dirección contraria, echando por tierra tantos esfuerzos por unas Fallas más seguras y para todos".

Ha incidido en que de los 18 días que las carpas pueden estar en las calles, "las Fallas las usarán un máximo de 9, lo que evidencia que es innecesario y contraproducente".

"Queremos recordar a Catalá que, con un calendario festivo muy similar, el Ayuntamiento, las Fallas, los comerciantes y el vecindario acordaron responsablemente prescindir de las carpas antes de la semana fallera. Si el bando de 2020 retrasaba las carpas al día 12, este año no se entiende que se adelanten una semana", ha rememorado.

Cualquiera que busque en Google -ha añadido- comprobará que los grandes "anuncios" del bando fallero de 2025 "son en realidad un 'fake', ya que las limitaciones de altura en churrerías o los horarios pirotécnicos pensando en el descanso y el bienestar animal aparecen desde hace años gracias a las aportaciones de comerciantes, vecinos y falleros".

"El reto es mejorar el cumplimiento estricto del bando, y Catalá tendrá que gestionar eficientemente el incremento de Policía Local que heredó del gobierno progresista para hacer cumplir unas normas que cambiaron hace 8 años", ha sostenido.

A su juicio, "es lamentable que PP y Vox hayan convertido la Mesa de Diálogo entre Fallas y vecindario en una farsa, como demostró el hecho de que los supuestos acuerdos se enviaran a la prensa horas antes de una reunión de paripé".

"La realidad es que el PP ha vuelto a dictar el bando unilateralmente, como se hacía hasta la llegada de Compromís en 2015, y no convocó a los agentes para valorar las caóticas Fallas de 2024", ha asegurado.