La jueza de la dana pide los vídeos en bruto que sirvieron para el Instagram de Pradas

La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha acordado este lunes, a petición de la acusación popular que ejerce Acció Cultural, pedir a la productora de televisión contratada por la Conselleria de Emergencias el bruto, “sin ningún tipo de edición de la grabación y sonido”, de un vídeo grabado el 29 de octubre que sirvió para una publicación de Instagram de la exconsellera Salomé Pradas.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado, la jueza ha dictado este lunes varias resoluciones en el marco de las diligencias previas por la gestión de la catástrofe ocurrida hace casi un año y que dejó 229 víctimas mortales.

En uno de los autos requiere los referidos vídeos y acuerda recibir la declaración testifical a un asesor de la exconsellera de Justicia e Interior investigada en la causa y, una vez celebrada esa declaración, resolverá sobre la solicitud de aportación de los vídeos que ese trabajador grabó.

El segundo auto complementa otro anterior, de fecha 16 de octubre, y precisa que no ha lugar a requerir a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para que informe si existe grabación o acta de la reunión de la Junta de gobierno de ese organismo celebrada el 19 de diciembre de 2024.

En un tercer auto, la instructora desestima el recurso de reforma de una acusación particular contra la decisión de expulsarla del procedimiento al entender que incurría en fraude procesal por alinearse con la posición procesal de uno de los investigados.

Por otra parte, la instructora incorpora a la causa un escrito remitido la semana pasada por el director general de Medio Natural y Animal en el que aporta documentación acreditativa de que se efectuó la oportuna comunicación del ofrecimiento de agentes medioambientales al director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias el 29 de octubre, día de las riadas.

Se hizo, según detalla la instructora en su escrito, a través del denominado registro departamental, que es el medio oficial de comunicación telemática entre órganos y unidades de la Generalitat Valenciana, de forma que fue remitida a las 12:19 horas de aquel 29 de octubre de 2024 y fue recibida por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias a las 12:25 horas de esa misma jornada.