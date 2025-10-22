La cadena alicantina Juguettos resucita los juguetes de Imaginarium tras su cierre

La compañía Juguettos, fundada en Villena (Alicante) hace 50 años, relanza los juguetes de la marca aragonesa Imaginarium, que desapareció en abril de 2024. De esta forma, la cadena alicantina de jugueterías -la más importante de la provincia de Alicante- pondrá a la venta más de 190 referencias de la icónica marca, de la que adquirió todos sus activos, incluyendo patentes, diseños, marca e imagen corporativa.

Tras 30 años en el mercado, Imaginarium -creada en Zaragoza- cerró sus puertas y sus tiendas, cuya seña de identidad era que tenían dos puertas de entrada, una para adultos y otra para niños. En la ciudad de Alicante, el establecimiento era toda una referencia tanto por el diseño y decoración como por los juguetes que vendía.

Juguettos, que es una cooperativa de comerciantes de las provincias de Alicante, Albacete, Valencia y Murcia, adquirió la marca Imaginarium en agosto de 2024 para relanzar sus productos; algo que hará de cara a la próxima campaña de Navidad.

Con esta nueva presentación de Imaginarium también regresa su catálogo, que, a partir del 27 de octubre, estará disponible en la mayoría de las tiendas, la web y la aplicación móvil de Juguettos.

La compañía prevé que, en el primer ejercicio con los artículos de Imaginarium ya en el mercado, éstos puedan llegar a suponer el 5 por ciento de su facturación total.