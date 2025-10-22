La delegada del Gobierno pide prudencia y esperar a las pruebas para ver si el cadáver hallado es víctima de la dana

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha pedido esperar a que concluyan las pruebas de reconocimiento para determinar si el cadáver hallado este martes en Manises (Valencia) corresponde a una de las tres personas aún desaparecidas en la dana del 29 de octubre de 2024.

"Existe una posibilidad, pero no es la única posibilidad", ha señalado en declaraciones a los periodistas durante una visita a Chiva, donde ha indicado que se están practicando las pruebas de reconocimiento al cuerpo, y ha pedido esperar a que estén concluidas.

Unos operarios hallaron este martes durante unos trabajos de movimiento de tierra en el municipio valenciano de Manises los restos mortales de una persona, que están siendo analizados para comprobar su identidad y, en su caso, si corresponde a una de las tres personas aún desaparecidas en la dana.

La delegada ha trasladado todo su cariño, afecto y ánimo a las familias de estas tres personas aun desaparecidas, y les ha asegurado que no las han olvidado y que siguen trabajando y estando muy pendientes hasta el día que puedan encontrar sus cuerpos.

Ha afirmado que en estos momentos hay muchas obras en marcha y se está removiendo mucho terreno, por lo que "siempre pueden darse circunstancias como las que se dieron ayer", aunque ha insistido en que todavía no se puede confirmar que corresponda a una de las víctimas desaparecidas de la dana.

Según confirmó anoche el Tribunal Superior de Justicia valenciano, los restos mortales hallados en Manises fueron traslados, por orden de la autoridad judicial, a dependencias del Instituto de Medicina Legal de Valencia para la práctica de la autopsia y el resto de pruebas forenses y policiales que han de determinar, por un lado, las causas del fallecimiento y, por otro, la identidad del cadáver.

Durante todos estos meses diferentes cuerpos de seguridad y rescate han mantenido activos los trabajos de búsqueda específica de los cadáveres de estas tres personas.

Se trata de Elizabeth Gil, de 37 años y madre de dos niños, que fue vista con vida por última vez cuando la riada arrolló el vehículo conducido por su madre (cuyo cadáver sí fue encontrado) en Cheste; Francisco Ruiz, de 64, que desapareció en Montserrat tras poner a salvo a sus dos nietos, de 5 y 10 años, en el techo de su coche; y José Javier Vicent, desaparecido en Pedralba cuando conducía junto a su hija (cuyo cuerpo fue hallado a más de 60 kilómetros).