La batalla política irrumpe en la Romeria de les Canyes de Castellón

Castellón volvió este domingo a marchar unido 650 años después con el peregrinaje más multitudinario y emblemático de la ciudad. Lució el sol para que la Romeria de Les Canyes pudiese festejarse a lo grande, un factor que sin duda animó a la participación, cifrada por el Ayuntamiento en 165.000 personas. Se trata del acto más representativo de las Fiestas de la Magdalena, que se celebran del 22 al 30 de marzo. De ahí, que la ausencia del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, se convirtiese en motivo de crítica de la oposición.

En cualquier caso, el acto contó con una amplia representación del Gobierno valenciano. La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, caminó junto a los consellers Ruth Merino, Vicente Martínez Mus y Miguel Barrachina, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, y otros diputados, eurodiputados, senadores y alcaldes. Tampoco faltó la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, que participó junto a otros cargos del Gobierno como el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, criticó la ausencia de Mazón. «Es una anomalía democrática. No puede acompañar al pueblo porque este no lo soporta». Esta afirmación encontró la rápida respuesta del PP, quien contestó que la «única anomalía democrática es abandonar a la Comunitat en las peores circunstancias y que los afectados por la dana no estén cobrando las ayudas».

El rifirrafe político, afortunadamente, no eclipsó esta festividad, y la alcaldesa Begoña Carrasco actuó como una perfecta anfitriona colocando el pañuelo verde a la ministra Morant. Una imagen, sin duda, necesaria en estos tiempos donde la crispación empaña cualquier acontecimiento.

Collas de amigos, familias y miembros de entidades festeras ataviados con el blusón negro y con caña en mano, fueron los protagonistas de la jornada. Muchos comieron la tradicional «figa y doset». Tras la misa de romeros, la comitiva se dirigió a la primera parada para reponer fuerzas con un almuerzo en la ermita de Sant Roc de Canet. Después, como marca la tradición siguieron hacia el ermitorio de la Magdalena. Allí se forman colas para tocar la campana y se hace una nueva parada para reponer fuerzas. Algunos realizan el camino de vuelta a pie porque como dice el refranero popular: «Si vas a la Magdalena y no paras en Lledó, no puedes decir con la boca llena que eres hijo de Castellón».

El madrugón no impidió que la fiesta se alargase anoche, pues el desfile de Gaiatas llenó de luz la capital de la Plana.