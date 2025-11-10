Castellón cierra 2025 con récord de turismo de crucero con 3.486 visitantes

Castellón despedirá 2025 con récord histórico de cruceros con un total de 3.486 cruceristas y 2.620 tripulantes que han llegado este año a puerto a bordo de alguna de las diez escalas de cruceros, de las cuales dos han sido en la localidad de Peñíscola.

Una tendencia al alza que prevé consolidarse en los próximos dos años, ya que a día de hoy ya hay agendados para 2026 y 2027 un total de dieciséis cruceros, según fuentes de PortCastelló.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha valorado de manera "muy positiva" los datos que "son fruto del resultado de una estrategia muy trabajada, de mano de la Fundación PortCastelló, y reflejan el acierto de la apuesta decidida del puerto de Castellón por jugar en el segmento de los cruceros de lujo".

"Esto va de sembrar. PortCastelló ha levantado la mano y ha dicho que aquí está, que quiere jugar en esta liga y así va a seguir en los próximos años", ha asegurado Ibáñez.

El máximo responsable de la Autoridad Portuaria ha explicado que "a día de hoy hay ocho solicitudes de escalas de cruceros confirmadas para 2026 y otras ocho para 2027".

Asimismo, en cuanto al perfil de crucerista que escala en Castellón, Rubén Ibáñez, ha incidido: "Nos hemos especializado en un target exclusivo, de alto nivel adquisitivo y experimentado en el mundo de los cruceros que busca vivir experiencias alejados de la masificación de los destinos turísticos ofertados normalmente en los cruceros".

"Somos un puerto de experiencias. Tenemos un territorio diferencial y ofrecemos cosas únicas y esta exclusividad es la que nos hace diferentes", ha asegurado.

"Vamos a seguir potenciado la colaboración con el Ayuntamiento de Castellón, el Patronato Provincial de Turismo y otras instituciones, ya que la coordinación y la suma de esfuerzos es la clave del éxito para hacer encajar las piezas del puzzle y consolidar a Castellón en el mapa internacional de cruceros”, ha concluido.