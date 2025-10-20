Detienen a un hombre en la Fira de Onda (Castellón) por posesión de cocaína y éxtasis para su venta

Agentes de la Guardia Civil han detenido la madrugada de este domingo en Onda (Castellón) a un hombre por un presunto delito de venta de estupefacientes, tras encontrar en un registro de su vehículo doce dosis de cocaína y tres pastillas de éxtasis (MDMA).

Los agentes que realizaban labores de prevención en las inmediaciones de una discoteca móvil, con motivo de la Fira de Onda, observaron a una persona en el interior de su vehículo con la puerta abierta, manipulando un objeto que parecía contener una sustancia de color blanquecino, informa la Guardia Civil.

Ante la sospecha de que pudiera tratarse de droga, los agentes se acercaron e identificaron al hombre, que mostró "una actitud muy nerviosa", indican las mismas fuentes.

En el registro del vehículo y de sus pertenencias hallaron una riñonera con cocaína y pastillas de éxtasis y 80 euros en efectivo, que podrían proceder de la venta de estupefacientes.

El detenido está acusado de un presunto delito contra la salud pública.

La Guardia Civil mantiene activo un dispositivo especial de seguridad durante la Fira de Onda, centrado en la prevención de delitos y en garantizar la seguridad ciudadana.