Amenábar, María Valverde, Asier Etxeandia... las estrellas que visitarán la Mostra de Valencia

La alfombra roja de la cuadragésima edición de la Mostra de Valencia se desplegará este jueves en el Teatro Principal para la gala de apertura, en la que se entregará la Palmera de Honor a la productora Sol Carnicero y contará con figuras destacadas de la industria cinematográfica como Alejandro Amenábar, María Valverde, Asier Etxeandia, Manuel Gómez Pereira, Chema García Ibarra y Marina Salas.

Organizada por el Palau de la Música, la Mostra proyectará fuera de concurso, tras la ceremonia de apertura, la comedia dramática 'La cena', según fuentes de la organización.

Han confirmado su presencia el director, Manuel Gómez Pereira; dos de sus protagonistas, Asier Etxeandia y Elvira Mínguez, y buena parte de su reparto valenciano, conformado, entre otros, por Óscar Lasarte, Ferran Gadea, Toni Agustí, Glòria March y Carlos Serrano.

El viernes 24 se proyectará en exclusiva el primer capítulo de la segunda temporada de ‘La ruta’. La exitosa serie de Atresplayer, que recreó la turbulenta vida nocturna de Valencia en los años 80 y 90, regresa esta nueva temporada, que funciona a la vez como secuela y precuela de la primera.

Se contará con la presencia del valenciano Borja Soler, el productor Nacho Lavilla y dos de sus protagonistas, Marina Salas y Carla Díaz.

El sábado 25, la nueva sección Xaloc estrenará la producción valenciana ‘Balearic’, tras su paso por el festival de Sitges. Se trata de una película de verano sobre las brechas intergeneracionales, la desigualdad de clases y las barreras que se crean para que un ecosistema así perdure.

Han confirmado su presencia el director Ion de Sosa y uno de sus guionistas, el cineasta Chema García Ibarra. Y el mismo día, Javier Mariscal y la cineasta Laura Grande presentarán ‘Mariscal. La alegría de vivir’ en la Sección Oficial.

El lunes 27, Xaloc estrenará ‘Nena’, el segundo largometraje del director valenciano Gabi Ochoa, protagonizado por María Almudéver, Paz García, Jacob Llopis y Lluna Aldasoro. Se trata de una comedia dramática que explora temas como la libertad femenina, la homosexualidad y la cuestión del divorcio en la España de finales de los años 80, una época en la que el divorcio acababa de legalizarse.

El 1 de noviembre, Alejandro Amenábar cerrará el XI Congreso Internacional de Música de Cine con una clase magistral en el Palau de la Música de la mano de EDAV y con la colaboración de DAMA.

El productor Fernando Bovaira (Palmera de Honor 2025) mantendrá un encuentro con el público guiado por el periodista Juan Sanguino en La Filmoteca.

La actriz María Valverde presentará el 1 de noviembre la proyección especial de su primera película como directora, ‘El canto de las manos’, en el Palau de la Música, seguido de un coloquio con el público. En ella, explora la sordera a través de la música, siguiendo a Jennifer, Gabriel y José, tres músicos sordos de Venezuela, mientras afrontan el reto de llevar a escena, por primera vez en lengua de señas, ‘Fidelio’ de Beethoven, bajo la batuta de Gustavo Dudamel.

Por su parte, el edificio Veles e Vents albergará el foro de coproducción València Film Afers, que será el punto de encuentro entre la industria valenciana y los productores, distribuidores y agentes de ventas mediterráneos invitados. Se han presentado el doble de trabajos que en 2024 y los seleccionados buscarán co-productores del entorno mediterráneo para reforzar sus proyectos.