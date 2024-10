Catalá anuncia 3.000 nuevas VPO en Valencia el próximo año: "Hay que incorporar vivienda al mercado"

“La vivienda es para muchos jóvenes un problema, es algo inalcanzable, y es un reto para las administraciones públicas poner una solución a este problema. Hemos duplicado en sólo 18 meses el número de viviendas públicas que se entregaron en ocho años”. Así se ha expresado la alcaldesa de València, María José Catalá, en relación a las políticas públicas aplicadas por su equipo de gobierno en el Ayuntamiento de València.

Catalá ha destacado que “en sólo 18 meses, hemos activado o tenemos ya en proyecto, en ejecución o incluso habitadas, 954 viviendas en alquiler asequible. El próximo año se estarán desarrollando en València 16 actuaciones que suman 14.000 nuevas viviendas, de las cuales 3.000 son de protección pública. Y estos días seguimos entregando llaves de nuevas viviendas de protección pública”. "La solución al problema de la vivienda pasa por incorporar vivienda al mercado".

María José Catalá ha participado este miércoles en el III Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 'La ciudad y el impacto de los ODS', organizado por El Español, Enclave ODS e Invertia y celebrado en la Marina de València. La alcaldesa ha afirmado que “sin la sostenibilidad económica nunca será posible la sostenibilidad medioambiental” y por ello ha alertado de los problemas del acceso a una vivienda y ha detallado las soluciones aportadas desde el Ayuntamiento de València. “La aplicación de la ley de la vivienda para nosotros es un absoluto error. No pensamos que resuelva el problema. El problema se resuelve construyendo vivienda pública. El problema se resuelve poniéndose a trabajar. Es decir, trabajar en positivo alejados del ruido, pero haciendo cosas”, ha añadido la alcaldesa.

En relación a la Capitalidad Verde Europea, íntimamente vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, María José Catalá ha afirmado que “estamos muy orgullosos de serlo. Es un exitazo. Nos encanta decirlo y nos encanta sentirnos en el centro de la estrategia de la Unión Europea de las políticas de sostenibilidad”. La alcaldesa ha reseñado el hecho de que València haya sido elegida “una de las ciudades Mission que tiene el objetivo de aplicar medidas innovadoras de aquí a 2030 y que podrán ser replicadas en otras ciudades europeas”.

Catalá ha aprovechado su intervención para denunciar que “estamos en octubre y el Gobierno de España todavía no ha declarado la Capitalidad Verde Europea de València como ‘Acontecimiento de Excepcional Interés’. Esto no implica una aportación económica del Gobierno; ojalá viniera también. Sólo pedimos esa declaración para que todas las empresas privadas que contribuyan a la Capitalidad tengan unos incentivos fiscales”. La alcaldesa ha explicado a continuación que “si no alineamos a la empresa privada en los objetivos de sostenibilidad, no vamos a ningún lado. Si creemos que sólo las Administraciones públicas podemos tirar de este carro, no vamos a ningún lado”.

Al evento, celebrado en Innsomnia, han asistido también Vicente Martínez Mus, conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, y Territorio de la Generalitat Valenciana; Antonio García Celda, director general de València Capital Verde Europea; el director de El Español, Pedro J. Ramírez, entre otras personalidades implicadas en la defensa de los derechos humanos, sociales y ambientales.