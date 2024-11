El Cecopi estuvo "apagado" de las 18 a las 19 el día de la DANA en Valencia

La reunión que se mantuvo en el Cecopi la fatídica tarde del 29 de octubre, fecha de la tragedia de la DANA en la provincia de Valencia, estuvo "apagada" desde las 18 a las 19 horas, según fuentes de Aemet, presentes en dicha reunión.

Así, la tarde del 29 de octubre a las 15 horas, la consellera de Justicia, Salomé Pradas, convocó el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) a las 17 horas. Sin embargo, sorprendentemente, la reunión se suspendió entre las 18 y las 19 para reflexionar según explican fuentes de la Aemet presentes en dicha reunión que indican que muchos de los participantes en la misma lo hicieron por videoconferencia, y que solo mantuvieron las cámaras encendidas desde la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar, el resto estuvieron en negro, también la del Centro de Emergencias, donde se celebraba la reunión parcialmente presencial.

Además, explican que prácticamente desde el inicio de la reunión se habló de la posibilidad de desbordamiento o rotura de la presa de Forata, hacia las 17.30, por lo que mucho antes de que el secretario de Estado llamara a la consellera Pradas advirtiéndole de esta posibilidad, este asunto ya se estaba tratando en el Cecopi en el que ella estaba presente. También se hablaba de la situación angustiosa que estaba atravesando Utiel. Sin embargo, el presidente de la Generalitat justificó ayer en su comparecencia en Les Corts el retraso en activar la alerta Es Alert hasta el momento en que el secretario de Estado advierte de la posibilidad de rotura, algo de lo que, según el Ministerio para la Transición Ecológica, se estuvo hablando en el Cecopi desde el primer momento. Además, las mismas fuentes apuntalan que las alertas hidrológicas estaban ya activadas tanto en el embalse de Forata (que estaba en emergencia 2, el estadio previo a la rotura) como en las cuencas del Magro, del Júcar y del barranco del Poyo.

A partir de las 19 horas que se retoma la reunión se estudia la posibilidad de enviar diferentes tipos de mensajes por el Es Alert tanto prohibiendo la circulación, como ordenando el confinamiento de la población, así como la posibilidad de pedir que se subieran a pisos altos. De hecho se mandaron dos alertas, una advirtiendo a la población aguas abajo del pantano de Forata y otra a toda la provincia de Valencia.

Fuentes de Aemet también han desmentido la afirmación de Mazón en su comparecencia ayer en Les Corts sobre que fuera el jefe de climatología de este organismo el que dijera que a las seis de la tarde la tormenta pasaría y han hecho hincapié en que la entrevista a este técnico en la televisión pública valenciana fue posterior a la intervención del presidente Mazón en la que fijaba las 18 horas como hora en que la tormenta se trasladaría hacia Cuenca. Además, en dicha intervención del técnico en el programa matinal ya advertía de la posibilidad de barrancadas muy fuertes y peligrosas ya que estaba lloviendo mucho en el interior y toda esa agua bajaba hacia el litoral por los barrancos y ríos hacia zonas donde no estaba lloviendo tanto, por lo que la ciudadanía no tenía percepción del peligro inminente del que Aemet afirma que advirtió. E inciden en que el hecho de que la alerta roja pudiera desactivarse a las seis no significa que a esa hora fuera a dejar de llover.

Desde este organismo público de previsión meteorológica también han querido aclarar que nunca se dijo que solo iban a caer 180 litros por metro cuadrado, que fue otra de las alusiones del presidente Mazón en su comparecencia ante el Parlamento, sino que se hablaron de los umbrales establecidos con Protección Civil a partir de los cuales se activa la alerta roja. De este modo, inciden en que el término umbral que utilizan en sus partes quiere decir de esa cantidad hacia arriba, y nunca, hasta esa cantidad, y recuerdan que en el plan Meteoalerta, que está en su web oficial, se dice que los avisos se dan cuando se esperan que se alcancen o superen el umbral previsto y se dice que se actúe según indiquen las autoridades.

También han desvelado que desde la Delegación del Gobierno se consultó a las 18.40 con Aemet sobre la posibilidad de suspender la línea de AVE con Madrid, algo que fue recomendado encarecidamente por la Aemet a esa hora ya que el tren atravesaba zonas donde estaba lloviendo muchísimo.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica se señala que la tardanza del Cecopi en adoptar decisiones provocó que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar comenzara a llamar por teléfono a los alcaldes de la zona afectada advirtiéndoles del riesgo.