Compromís advierte a Sánchez: "No atender la singularidad valenciana rompe el pacto de Gobierno"

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha alertado de que si se aprueba una financiación solo para Cataluña y no se da solución a la de los valencianos entenderían que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "incumpliendo" el acuerdo de gobierno con esta formación y por tanto estarían "liberados" de cumplir su parte.

Baldoví, que se ha pronunciado así este lunes preguntado por la posibilidad de que el Gobierno de España articule una financiación "singular" para Cataluña, ha asegurado que no le molesta "la singularidad de nadie", pero "no se puede solucionar el problema singular de Cataluña" y dejar fuera "el problema singular del País Valencià".

Ha recordado que el acuerdo firmado al inicio de la legislatura implicaba el apoyo de Compromís a cambio de que el Gobierno resolviera el "acuciante" problema de financiación de los valencianos, por lo que si esa parte no se cumple, en lo que dependa de los diputados de Compromís "muchas de las medidas que quieren aprobar este gobierno no se podrían aprobar".

Para Baldoví, la singularidad de Cataluña "no es excluyente", pues esa comunidad tiene unas necesidades y los valencianos otras, pero resolver una y no resolver la que más lo necesita "no es cumplir el acuerdo de gobierno" que se firmó "no con Compromís, sino con cinco millones de valencianos".

El síndic ha insistido en que no entenderían que se atendieran los problemas de financiación de otras comunidades autónomas, pero no los de las que más los necesitan, y ha recordado que la "singularidad valenciana" es que tiene la deuda per cápita más elevada del Estado y un sistema de financiación "deficiente desde que se creó".

Baldoví ha anunciado que van a reclamar que el próximo pleno de Les Corts debata la tramitación de la proposición de ley "de trato justo" de este grupo, que pide que se negocie ya el nuevo modelo de financiación autonómica y mientras tanto haya un fondo de nivelación, de forma que tanto el PP como el PSOE se pronuncien al respecto en Les Corts y en las Cortes Generales.

"No hay que victimizarse ni hay que estar en contra de nadie, hay que buscar soluciones", ha afirmado el síndic, quien ha considerado que hay que la ley de trato justo que han presentado permitiría actuar en tres aspectos básicos para los valencianos: el sistema de financiación, el fondo de nivelación y la deuda.

Baldoví ha insistido en que no están "en contra de ninguna singularidad" y están "a favor de la singularidad valenciana", y ha criticado que el Consell no ha hecho "nada más que criticar, pero sin proponer ninguna solución".

Finalmente ha explicado que pedirán asimismo en la próxima Junta de síndics que se debata ya la tramitación de su proposición de ley sobre accesibilidad universal.