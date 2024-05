La Comunidad Valenciana implanta la revisión de las ITV sin cita previa

La Comunidad Valenciana contará a partir de dentro de dos semanas, con un servicio de ITV sin cita previa, que se dirigirá en primer lugar a los conductores profesionales, y posteriormente a los particulares. Así lo ha anunciado esta mañana la consellera de Industria, Comercio e Innovación, Nuria Montes, tras mantener una reunión con el presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores (Avacu), Fernando Móner.

Montes ha explicado que esta es una de las tres medidas que se han adoptado dentro del plan de acción para acabar con el colapso que se ha venido produciendo en las estaciones de ITV de la región, del que ha responsabilidad al anterior Gobierno del Botànic por haber dejado una situación "caótica".

La consellera ha explicado que las revisiones sin cita previa se aplicarán primero a los conductores profesionales, y posteriormente a los particulares. "Lo diseñaremos para dar un buen servicio a los ciudadanos, lo que más nos preocupa es no poder dar un buen servicio, pero la culpabilidad de la situación es del Botànic".

En este sentido, recordó que el anterior Gobierno "no hizo absolutamente nada" desde que en marzo del año pasado empezara la reversión, hasta el mes de mayo, cuando perdieron las elecciones. "Nada es que no se había adscrito la titularidad de las ITV a la Sociedad pública Sitval, no se había autorizado la masa salarial de 2023 y no se habían depositado las cuentas anuales en el registro mercantil".

Además de la atención sin cita previa, la consellera ha indicado que se va a implantar una plataforma de pago previo para evitar la especulación en las citas.

Refuerzo de la plantilla

Otra de las medidas, aprobada la semana pasada, encaminada a eliminar el colapso en las citas para las estaciones, es el incremento de la plantilla de inspectores en 90 personas más, una contratación para la que Montes ha anunciado que ya cuenta con los informes preceptivos. Además, se recuperará una bolsa de trabajo formada por 250 empleados, de manera que el número de trabajadores será el mismo que antes de la reversión.