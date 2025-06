La consellera de Hacienda dice que las nóminas de los funcionarios valencianos están aseguradas

La consellera de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, ha salido al paso de las dudas surgidas en torno al pago de nóminas de los funcionarios autonómicos, en un contexto marcado por la no aprobación del extra FLA por primera vez en doce años, y ha asegurado que están garantizadas.

"De mi boca no ha salido que no se puedan pagar las nóminas de los funcionarios", ha afirmado Merino este lunes en Castellón que, en respuesta a las preguntas realizadas tras la reunión entre el presidente de la Generalitat y los proveedores de la institución.

La consellera ha explicado que, si un proveedor no recibe el dinero que le debe la Generalitat, puede tener problemas para pagar las nóminas, pero que no se refería a las nóminas de los funcionarios de la Generalitat, que "están todas cubiertas y no hay ningún problema".

El extra FLA, un mecanismo creado para financiar el exceso de déficit acumulado y aportar liquidez a las comunidades autónomas con problemas en sus ingresos, no ha sido aprobado para este ejercicio, algo que no ocurría desde 2013.

Según el Consell, esta falta de financiación pone en riesgo la llegada de 2.500 millones de euros que estaban previstos en dos pagos: uno en julio (1.900 millones) y otro en diciembre (600 millones), destinados principalmente a pagos a proveedores.

Desde la Conselleria de Hacienda indican que la habilitación del extra FLA "depende exclusivamente de la voluntad política del Gobierno central", y advierten de que esta situación puede generar dificultades para las empresas que trabajan con la administración autonómica, aunque insisten en que el pago a los empleados públicos está garantizado.